Gran susto y alarma entre vecinos por dos bombas molotov

Vecinos alertaron a las autoridades por los artefactos que fueron colocados en un cesto de basura, frente de una rotisería. Intervino la Brigada de explosivos y Bomberos Voluntarios.

Un amplio operativo policial tuvo lugar en la mañana de este jueves en el centro de Allen , luego de que vecinos y trabajadores de la zona alertaran sobre un objeto sospechoso colocado en el interior de un cesto de basura . La intervención policial y de los bomberos permitió retirar de forma segura dos bombas caseras tipo “molotov” frente a una rotisería.

El trabajo en conjunto entre la Comisaría 6° de Allen , el gabinete de Criminalística , Bomberos y la Brigada de Explosivos de General Roca garantizó la seguridad del perímetro , aseguró los objetos explosivos y retiró de forma segura las dos bombas caseras que se encontraban sobre calle Río Negro.

El hallazgo tuvo lugar en las primeras horas del día, cuando los trabajadores de comercios y vecinos de la localidad, observaron unos objetos extraños depositados en un cesto de basura frente a una rotisería. De forma inmediata, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y coordinaron la actuación con la Fiscalía Descentralizada .

A partir de la intervención de la Policía de Río Negro, se dispuso el cierre total del tránsito en la cuadra y se acordonó el sector para garantizar la seguridad de los transeúntes. El personal especializado de la Brigada de Explosivos realizó pruebas sobre los artefactos para comprobar su capacidad de explosión, con el objetivo de reducir riesgos ante un eventual estallido.

Confirmación de que son dos bombas tipo "molotov"

Las pericias realizadas en los artefactos, buscaban determinar si la bomba tipo “molotov” tenía la capacidad real de detonación o si se trató de una amenaza. Por eso, la zona permaneció cerrada al tránsito hasta horas del mediodía.

Según los datos que se conocieron horas después, el artefacto estaba compuesto por dos botellas unidas por un cordón de tela y dentro de éstas contenían aceite y combustible.

Finalmente, el Personal del Gabinete de Criminalística, Bomberos Voluntarios y la Brigada de Explosivos verificaron que los objetos eran efectivamente bombas de fabricación casera y se procedió a su traslado para su destrucción segura.

Detonación en una zona segura

Para mayor seguridad, ambos artefactos fueron retirados del lugar, llevados a la zona de bardas donde se enterraron, y finalmente desactivados con un detonador por personal especializado.

Como parte de la investigación, se accedió a las cámaras de seguridad del comercio, donde se puede ver que durante la madrugada un joven deja los artefactos dentro del cesto de basura. Las imágenes ya están en manos de la Justicia y son materia de análisis.

Allanamiento en Cinco Saltos: secuestran 5 armas de fuego y más de 150 municiones

Un allanamiento tuvo lugar este último miércoles por la tarde en Cinco Saltos, cuando el personal de la Unidad Séptima, la Fiscalía Descentralizada y el grupo COER secuestraron cinco armas de fuego y más de 150 municiones de distintos calibres.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Paraná, en el marco de una investigación por amenazas calificadas. Entre los elementos secuestrados se encontró una pistola calibre 45 con seis cartuchos, una carabina calibre 22, un revólver calibre 38, una escopeta recortada calibre 12 y un revólver calibre 40.

poliztia Desde la Fiscalía se informó que efectuarán pericias sobre las armas para determinar si tienen la capacidad de disparo y se solicitaron informes a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para establecer si estaban autorizados para su tenencia.

Además, se hallaron cargadores, vainas y más de 150 municipios de diversos calibres. Durante el operativo en el inmueble, se identificó a un hombre de 50 años en el interior de la vivienda. Pero se desconoce si se formularon cargos en su contra o si se procedió a su detención.

