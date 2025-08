"Esperamos llegar a juicio por Sergio Ávalos con los 20 procesados", dijo su hermana Mercedes

SFP Mercedes Avalos hermana de Sergio (2) Sebastián Fariña Petersen

Mercedes recuerda a su hermano Sergio con cariño, con las risas como lenguaje para comunicarse con amigos, los chistes, su paso por la bandera, buen promedio: "todo lo que por ahí uno como familia dice de su hermano, de su hijo nos enorgullece haberlo comprobado a lo largo estos tiempos también con los docentes, con los compañeros que dicen cómo era Sergio: una persona humilde, sencilla, estudiosa, compañera, que jamás estuvo en problemas ni en nada".

Antes de que Sergio a sus 20 años fuera víctima de desaparición forzada, cuando Mercedes tenía 26 años, los unía las ganas de estudiar y desarrollarse en una profesión. "Con Sergio terminamos la secundaria juntos, él iba en el diurno y yo en la nocturna", recordó sobre ese esfuerzo compartido en Picún Leufú.

El apoyo era recíproco: "estaba entre estudiar la carrera de Contador en Neuquén o Abogacía en Roca, y eligió la UNCo para estar más cerca, todo me consultaba, y al otro año, yo iba a seguir sus pasos". A su vez, comentó que Don Asunción -trabajador de correo jubilado-, compartía el sueño de empezar a cultivar una chacra para que su hijo la administre una vez recibido. Sergio eligió de nombre CONESFE (Confianza, Esperanza y Fe). Le encantaban los anagramas-recordó Mercedes.

Corría el año 2003, puntualmente, el fin de semana del 14 al 16 de junio y el regreso del joven a su pueblo era muy ansiado: estaba previsto que Sergio viajara para festejar el día del padre, y porque debía reunir documentación vinculada a la beca universitaria. Pero todos los sueños fueron truncados con su desaparición.

Una lucha de 22 años para derribar el poder detrás del boliche de Nardadone y Sesnich

"Lo voy a esperar al colectivo y no llega. Mi mamá desesperada preguntando qué habrá pasado que todavía no llegaba su hijo. No llegó el viernes a la noche, no llegó el sábado, no llegó el domingo". En la búsqueda de información para encontrar a Sergio, obtenían mayor incertidumbre.

Luego se enterarían de que tras festejar el cumpleaños de un amigo, con sus compañeros Diego Alberto Baigorria, Damián Sambueza y los hermanos, Pedro y Daniel Nahuelpan, fueron a bailar al boliche Las Palmas. "Viajamos con papá y ahí ya empezó toda la instancia de búsqueda: qué es lo que sucedió esa noche, por qué Sergio no volvió y dijimos de entrada que la responsabilidad estaba ahí en el boliche, que de ahí Sergio no había salido y empieza esta lucha durante estos 22 años".

Durante los primeros cinco años, la familia no tuvo abogado. “Papá confiaba en la justicia. Pero la causa no avanzaba, siempre se desviaba de la investigación en el boliche. Nunca se buscó un culpable”, contó. La lista de procesados y embargados por 48 millones incluye a Pedro Nardadone y Patricio Sesnich, dueño y encargado del boliche que contrataron, además de policías, a militares para la seguridad, hecho a todas luces ilegal, evidencia del manto de impunidad y protección.

“Siempre dijimos que hay gente de poder detrás. Intentaron abrir el boliche como si nada hubiera pasado. La fiscal provincial no investigaba. Era todo encubrimiento”, denunció Mercedes. En ese tiempo, la fiscal a cargo, Sandra González Taboada, no investigó a las fuerzas y, en cambio, destinó recursos para excavar la residencia universitaria; buscó en Mendoza, y en la triple frontera.

"Ante la lucha que llevamos junto con los estudiantes, logramos que la universidad se constituyera como amigo de la causa", puntualizó Mercedes. A su vez recordó cómo las marchas que emprendían hasta casa de gobierno, estaban antecedidas por contramarchas de los dueños y empleados del boliche: "Decían que los dejábamos sin trabajo".

Unos 10 años más tarde, lograron que la causa pasara al fuero federal y se encuadre como desaparición forzada. “Fue empezar de cero. No había nada. Después al abogado le pusieron un bozal mediático y papá decide incorporar al doctor Sergio Heredia como abogado querellante, ya venía viendo el juicio de Daniel Solano en Choele Choel". Junto a Leandro Aparicio, empezaron a impulsar la causa: buscaron testigos, reconstruyeron lo que pasaba en el boliche, todo con recursos propios.

Mercedes también señaló que durante los primeros años ni ella ni su padre fueron llamados a declarar. “Fue recién en 2020, en plena pandemia, cuando declaramos por primera vez. Antes, ni en la justicia provincial nos tomaron testimonio. Eso también dice mucho”, afirmó.

Tras el fallo del juez Villanueva, que procesó a casi una veintena de personas, las partes procesadas pueden apelar, pero para la familia comienza una nueva etapa. “Esperemos que lleguemos a juicio con los 20", aseguró.

En tanto, consultada por el vínculo que construyeron con la comunidad neuquina, manifestó: "necesitamos el acompañamiento de todos como lo venimos haciendo en estos años, yo creo que sin ellos la causa de Sergio no hubiese seguido viva, nos dan la fuerza para seguir adelante". También recalcó: "es el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, tienen la lucha y la fuerza para todos los años no bajar los brazos".