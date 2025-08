Piden que se anule la pena al camionero que mató a 7 turistas para pedir una más alta

Una pericia había revelado que ninguno de los vehículos tuvo fallas mecánicas, y que el camión invadió parte del carril por el que circulaba el minibús, lo cual generó la colisión. Esta fue la pieza clave que presentó el fiscal, aunque por supuesto no la única prueba con la que se reconstruyó lo ocurrido.

accidente fatal ruta 40 villa La Angostura Gentileza El Cordillerano

Como consecuencia del impacto, fallecieron siete personas (seis turistas y el conductor del minibús): Alezandra Martínez; Li Mei Chi Rufina; Ylenia del Carmen León Carrillo; Alfredo Eduardo Ezquerra (conductor); Ester Alicia Levy; Paola Andrea Pereyra; y Carlos Alberto Tejerina Ibarra. Además, otras seis personas que también viajaban en el rodado resultaron lesionadas.

Los jueces condenaron a Curruhuinca por unanimidad como autor responsable del delito de homicidio culposo, producido por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas fatales; en concurso ideal con lesiones culposas producidas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas; todo en carácter de autor

Además, en el juicio de cesura que se concretó en marzo, los jueces le impusieron al conductor del camión una pena de 3 años de cumplimiento condicional. Esto implica que sigue en libertad mientras cumpla una serie de pautas de conducta. Como era de esperarse, esto no cayó bien a las víctimas que sobrevivieron y sus familiares, que se vieron golpeados por la tragedia.

Piden que Impugnación revoque la sentencia

Aún así, fiscalía y las querellas se rehusaron a quedarse de brazos cruzados y esta semana desafiaron ese último fallo ante un Tribunal de Impugnación (T.I).

Durante la audiencia que se realizó ayer martes, el fiscal del caso Adrián De Lillo adhirió al pedido de los abogados querellantes para que se admita la impugnación en contra de la pena de prisión condicional que se le impuso al camionero.

La pretensión del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que el tribunal admita el recurso de los abogados querellantes Lucas Jankovic y Alejandro Valdés, con el objetivo de que los dos jueces y la jueza que lo integran, luego de analizar la pena impuesta al camionero, la anulen y dispongan que se discuta una nueva que para lograr que sea de cumplimiento efectivo, tal como lo requirió el MPF y los querellantes al finalizar el juicio de responsabilidad.

El fiscal del caso remarcó que el MPF tiene vedada la posibilidad de impugnar la sentencia, ya que sólo puede hacerlo cuando la pena aplicada es inferior a la mitad del monto pretendido. En este caso, el MPF y las querellas pidieron 5 años y 6 meses de prisión efectiva, y el tribunal impuso 3 años condicionales.

“Siempre estamos vedados de impugnar en estos casos, porque la pena mínima de este delito es de 3 años de prisión y el máximo de 6 años, entonces es técnicamente imposible que la pena impuesta sea menor a la mitad de la pretendida por los acusadores”, indicó De Lillo, quien estuvo en la audiencia acompañado por el asistente letrado Federico Gayós.

de lillo y gayos (1).jpg

En este contexto, remarcó que sobre la base de reformas legislativas que se hicieron en los últimos años, y a instancias de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el T.I ante el cual fue planteada la impugnación debe realizar “un control de constitucionalidad” de este aspecto.

Los abogados querellantes Lucas Jankovic y Alejandro Valdés, indicaron que la sentencia del tribunal que fijó la pena “al modificar la letra expresa del Código Penal lo que está haciendo es inmiscuirse en una competencia que la Ley no le otorga”. Puntualizaron que “hay una invasión de normas federales, y eso amerita la apertura de una recurso de impugnación”.

La pena impugnada fue resuelta en marzo de este año, por un tribunal colegiado integrado por las juezas Laura Barbé y Bibiana Ojeda y el juez Ignacio Pombo. Establecieron un monto de 3 años de prisión condicional, junto con la inhabilitación para conducir todo tipo de automotores por 5 años y 6 meses.

El T.I, integrado por Nazareno Eulogio, Florencia Martini y Mauricio Macaño, anunció que la resolución la dará a conocer en un plazo de 10 días hábiles.

Durante la audiencia de ayer, el abogado defensor de Curruhuinca, Ricardo Mendaña, también impugnó la sentencia de responsabilidad por considerarla arbitraria. Pidió que, por insuficiencia de prueba, se la revoque y que se absuelva al camionero.

Un familiar de una de las víctimas pidió la palabra durante la audiencia: “El día del accidente, de golpe me desperté y no tengo claro si me quedé dormido o tuve convulsiones; pero cuando desperté, ante mí tenía un grupo de médicos y enfermeros tratando de salvarme la vida. Y alcancé a ver seis bolsas con cadáveres. Pensé que en una de ellas estaba mi esposa, porque no la veía al lado mío (…) Ese viaje era el festejo de mis 50 años de casado”.