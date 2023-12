Femicidio de Rosana: intentó desaparecerla y se fue a comer con amigos

José Fernández fue acusado por el femicidio de su ex pareja, que cometió en el interior de su domicilio en Plottier. Quedó con 10 meses de prisión preventiva.

El 23 de noviembre de 2023, entre las 9:30 y las 10:30, José Fernández asesinó a su ex pareja Rosana Mabel Artigas en su domicilio. Luego se descartó del cuerpo en las aguas del río Limay, armó coartadas y le mintió a la policía. Así lo detalló la fiscalía que lo acusó de femicidio . Le dictaron 10 meses de preventiva.

Este lunes se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos en la cual el fiscal jefe Agustín García detalló toda la evidencia en contra de Fernández y que lo ubica como el autor del femicidio de Rosana. Reportes telefónicos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y testimonios de múltiples personas dan cuenta que la víctima ingresó al domicilio de su ex pareja y nunca más fue vista. En la sala estaban presentes los padres y hermanos de Rosana, quienes se fundieron en un abrazo al finalizar la audiencia.

La fiscalía argumentó el pedido en la solidez de la imputación, las características del hecho, la expectativa de pena y el comportamiento del imputado. "La pena en expectativa es la de prisión perpetua, la más severa. Los hechos nos demuestran que en libertad va a entorpecer la investigación y no se va a someter a la acción de a justicia. Entendemos que es la única medida de coerción posible. No puede existir ninguna alternativa", expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.

A su turno la querella, la familia de Rosana representada por las abogadas Celina Fernández y María Belén Albarracín, adhirió a todo lo expuesto por la fiscalía. Mientras que por su parte, la defensa sostuvo que la medida cautelar ya ha sido debatida en otras audiencias y entendió que era innecesario volver a hacerlo. "Vamos a remitirnos a las audiencias pasadas. Si bien en este caso había sido impuesto por un delito que no correspondía la prisión preventiva, en este caso en una imputación mucho más grave y sería innecesario reiterar mismos argumentos", sostuvo el defensor Raúl Caferra, que estuvo acompañado del letrado José Maitini.

SFP Audiencia Jose Fernandez femicidio rosana artigas (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

Al no haber controversia y entender fundamentados los riesgos que invocó la fiscalía, el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló los cargos y sostuvo: "Resulta razonable el pedido de la fiscalía y las querellas y la no controversia de la defensa a no generar más audiencias voy a imponerle al señor Fernández la prisión preventiva por el término de 10 meses a partir de la fecha". Es que, "intentó quemar a la víctima, hacerla desaparecer y presentó coartadas", expresó el magistrado.

Se fue a comer con amigos de fútbol

El pormenorizado trabajo de investigación llevado adelante por el personal policial de Seguridad Personal en conjunto con la Fiscalía de Homicidios, se pudo detallar el paso a paso de qué hizo y dónde estuvo Fernández ese 23 de noviembre. Fue así que surge de los registros que luego de asesinar a Rosana e intentar hacerla desaparecer primero al quemar su cuerpo y luego al arrojarla al río en un tacho con cemento para que quedase hundida, se fue a comer con amigos y tomar mates al río "como si nada".

"El comportamiento del imputado fue burlón del sistema de justicia y de la familia de la víctima. Cuando lo fueron ese mismo jueves a la noche para preguntarle por Rosana a ver se sonrió y dijo ´seguramente se está revolcando con alguno´ y luego le mintió al personal policial al día siguiente al ser entrevistado", contó el fiscal jefe Agustín García. Es que, mencionó que la había visto el 19 de noviembre por última vez y relató un par de acciones que realizó ese jueves como dando a entender su coartada. "Incluso dijo que quería colaborar con la investigación en lo que podía".

Rosana Artiga encuentran el cuerpo en el rio limay China Muerta (13).jpg Claudio Espinoza

Lo cierto es que "buscó quemar el cuerpo, se descartó del cuerpo en el río y generó coartadas". Entre las mismas indicó que fue a ver a unas personas por un presupuesto, pero al ser entrevistas por los investigadores, esta gente dijo que lo vieron solo cinco minutos nomas. "Luego, a las 13 fue a buscar a su madre a un geriátrico como si nada y a las 13.30 salió de su casa de nuevo hacia China Muerta, donde descartó el cuerpo", indicó el fiscal.

Pero lo peor fue que tras ello, "a las 14:30 fue a la casa de un compañero de futbol a almorzar y después fueron a pasar la tarde al río y a tomar mates. Más tarde, a las 19:30, fue a la casa de otra persona de fútbol a cenar". Llamativamente, en ambas comidas había albóndigas, pero al segundo le dijo "que hacía mucho no comía albóndigas", es decir, "le mentía a todos". Ambos compañeros de fútbol mencionaron que la actitud de Fernández era "igual que siempre".

"Actuaba como si nada hubiera pasado ese día que había hecho todo esto que se relató, sumado a que después dijo que quería colaborar", resaltó el fiscal jefe García al hablar del comportamiento de Fernández ese jueves en que asesinó a su ex pareja Rosana, en un femicidio sumamente premeditado.