Tragedia en Ruta 151: murió una mujer en un accidente múltiple

El accidente se produjo entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio. La víctima fatal iba como acompañante en una moto.







La víctima murió en el acto, antes de que llegue la ambulancia. Foto Ilustrativa. Archivo

La Ruta 151 fue escenario de un nuevo choque fatal. El jueves por la noche se produjo un accidente entre al menos tres vehículos que le provocó la muerte a una mujer. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio.

Según los primeros datos que se conocen del choque fatal, se vieron involucrados un camión, un auto y una motocicleta. La víctima fatal viajaba en el rodado menor, como acompañante.

El choque se produjo a última hora del jueves por motivos que aún no fueron determinados. La mujer murió en el acto por los golpes sufridos tras el impacto.