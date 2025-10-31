Tragedia en Ruta 151: murió una mujer en un accidente múltiple
El accidente se produjo entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio. La víctima fatal iba como acompañante en una moto.
La Ruta 151 fue escenario de un nuevo choque fatal. El jueves por la noche se produjo un accidente entre al menos tres vehículos que le provocó la muerte a una mujer. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio.
Según los primeros datos que se conocen del choque fatal, se vieron involucrados un camión, un auto y una motocicleta. La víctima fatal viajaba en el rodado menor, como acompañante.
El choque se produjo a última hora del jueves por motivos que aún no fueron determinados. La mujer murió en el acto por los golpes sufridos tras el impacto.
El tránsito en la Ruta 151 fue restringido parcialmente durante la noche mientras en el lugar trabajó personal de Salud, Bomberos Voluntarios de Barda del Medio y efectivos de la Policía de Tránsito de Río Negro, según informó Seny Radio.
NOTICIA EN DESARROLLO
