Polino, tentado por Gasalla y por Telefe

A su vez, reveló que está evaluando otros ofrecimientos de El Trece y Telefe. “A partir de que dije que me iba, me aparecieron muchas propuestas de trabajo, entre ellas hacer algo con Antonio Gasalla. Marcelo (Tinelli) me ofreció algo con su nueva productora y también algo para Telefe”, contó el periodista, que ya tiene asegurada su continuidad como jurado del “Bailando” en 2018. “Con Antonio soy amigo, es muy generoso”, añadió dejando picando que concretará con el capocómico .

