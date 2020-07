Por falta de luz, vecinos de Almafuerte II tomaron un colectivo

“Esto empezó el viernes a las 23.45 aproximadamente cuando advierto que se me corta la luz . Al llegar a calle Coruzeilles veo que explota un transformador y que los que vivimos sobre Crouzeilles, Valentina Norte Rural y Almafuerte II nos habíamos quedado sin luz”, señaló a LU5, Graciela, una de las vecinas afectadas de Almafuerte II.

En tanto que fuentes cercanas a la prestadora del servicio indicaron que a principios del fin de semana en ese sector de la ciudad saltaron las protecciones que tiene un transformador para que no se fundan, pero que de ningún modo es una explosión, apenas fue un golpe seco.

La mujer explicó que desde el viernes a la fecha se quedaron sin energía eléctrica, siendo en muchos la fuente principal también para calefaccionarse. “Pasamos a estar todo el día sin luz. Se juntaron varios vecinos y se decidió tomar un colectivo para que Calf, de esta forma, viniera a solucionarnos algo. La electricidad pasa a una cuadra”, agregó la vecina que al parecer está colgada a la red eléctrica.

No obstant,e desde Calf anunciaron que a la fecha no hay asociados sin el servicio eléctrico en los sectores aledaños y que los cables que se funden no pertenecen a la red de la cooperativa.