Quique Estevanez no se la quiso jugar entre Calu y Darthés

Buenos aires. Cuando Calu Rivero salió de la novela Dulce Amor sin dar explicaciones, el productor Quique Estevanez se enfureció. En la disputa legal retomada recientemente por la denuncia de acoso de la actriz contra Juan Darthés, ambas partes dicen tener a Estevanez como testigo a favor. “A esta altura ya está judicializado y si tengo que hablar prefiero hacerlo ante un juez. No me pongo del lado de nadie. Los actores pactan lo que van a hacer. No entiendo cómo pasan estas cosas, que son desagradables y me parecen un asco”, comentó el famoso productor.