Revelaron avivadas con la SUBE en los coles

En la comuna sospechan que los beneficiarios del pase libre marcaron pasajes para otras personas que no tienen discapacidad alguna, en una suerte de “avivada criolla”.

En marzo de este año, a pedido de la Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado (Jucaid), el Municipio accedió a no exigirles más la credencial a las personas con pase libre y que usen la SUBE como cualquier otro pasajero.

2500 es la cantidad estimada de usuarios discapacitados que utilizan la SUBE. El Municipio no tiene un número exacto porque el trámite se puede hacer en otras localidades. Los casos sospechosos son apenas un 2% del total.

Justificación

Fernando Palladino, subsecretario de Transporte, explicó: “Nos pareció una buena iniciativa porque a nadie le gusta tener que dar sus datos personales para poder viajar”.

Por ahora, Neuquén es la única ciudad de la zona con esa modalidad.

Días atrás, en un control de rutina, los técnicos municipales detectaron un leve incremento en el uso de los pases libres y, buscando el detalle de la información, encontraron que hubo usuarios con más de 260 pasajes mensuales.

A partir de ese hallazgo, pusieron la lupa sobre los beneficiarios del pase por discapacidad y encontraron 60 casos que catalogaron como sospechosos.

Uno de los más llamativos fue el de un usuario con discapacidad que marcó 25 pasajes en el mismo día, lo que implicaría pasar varias horas seguidas arriba de un colectivo. “En otro caso, la persona tenía cinco pasajes seguidos en un intervalo de cinco minutos, algo prácticamente imposible”, detalló el funcionario.

Como el chofer no tiene forma de saber si el que sube tiene pase libre, no hay control en el caso de que alguien con discapacidad use su tarjeta para que viajen otras personas que deberían pagar boleto.

Por ahora, desde la Municipalidad decidieron no aplicar sanciones, pero enviaron un informe a la Jucaid para que les llamen la atención a los usuarios que tienen un manejo sospechoso del beneficio.

Palladino estimó que se trató de gente que “abusó” de la gratuidad ante la falta de controles, pero que se corregirán cuando les indiquen a estos usuarios que los han descubierto.

Las avivadas con la SUBE en los colectivos de la ciudad podrían tener los días contados.