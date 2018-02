Sin embargo, el diario Clarín se comunicó con el conductor y aseguró con ironía que por el momento su único desembarco es en su “casa”. Igualmente, Santo contó que todavía no recibió ninguna propuesta para sumarse a Crónica.

“Quizás es algo que hablaron con mis colaboradores, pero a mí no me llegó nada”, expresó el reconocido periodista. Al ser consultado sobre si le interesaría trabajar en ese medio, Biasatti fue tajante: “Voy a donde pueda trabajar. Nosotros (por los periodistas) laburamos de lo que podemos”.

En diciembre Santo Biasatti se despidió del noticiero Telenoche de manera abrupta e inesperada para sus televidentes. Su salida del canal del sol no fue en las mejores condiciones. El propio Santo había aclarado: “No renuncié, no me dieron muchas alternativas dentro del nuevo esquema”.