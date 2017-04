"Sería un honor pelearle a Golovkin"

Nacido en Cipolletti hace casi tres décadas (las cumplirá el 2 de mayo), se fue de la ciudad tras permanecer cerca de un año para radicarse en la localidad bonaerense de Pigüé, donde se formó como boxeador. En Neuquén se lo recuerda por los dos combates con Billi Godoy en el Ruca Che en 2012 y 2013 (primero perdió por puntos y luego le ganó por nocaut).

Con un palmarés de 29 victorias, 16 KO, 4 derrotas y 2 empates, primero en el ranking Internacional Mediano, está radicado en Buenos Aires, donde entrena a la espera de un cruce con el invicto estadounidense Jermell Charlo (29,14 KO), actual campeón superwelter del Consejo Mundial. El ganador de ese pleito se medirá con el campeón del CMB, el invicto GGG (33 nocauts en 37 combates). Hacia ese horizonte otea el Gauchito.

¿Ya hay fecha para esa eliminatoria?

Todavía no hay nada confirmado.

¿Te sentís como Maravilla Martínez en su momento peleando contra los poderes por una chance mundial?

Creo que sí. Lo que vivió Maravilla lo vivieron Matthysse (Lucas), Maidana (Marcos), todos en algún momento hemos caído en esta situación. Pero hay que seguir entrenando para cuando llegue la oportunidad.

Antes de Golovkin está Charlo, ¿se le puede ganar?

Es un tipo muy agresivo y hay que tener cuidado de no salir tan frío y mantener un ataque sostenido en los primeros rounds.

¿Te intimida Golovkin?

No, es un honor. Qué mejor que medirse ante los mejores medianos y pelear por el título del mundo. Es un boxeador que tiene una pegada formidable, entrena mucho y realmente es un ejemplo para muchos. Para mí es una ilusión grande que se dé esta pelea.

¿Cuánto cambió tu vida deportiva la llegada de tu hija?

Mucho, tiene casi siete meses. Fue muy motivador. Siempre estoy pensando en su futuro y es lo que me da fuerzas para poder seguir entrando. Pensé en dejar el boxeo, pero gracias a Dios pude hallar el camino. Encontré a Luis Alegre y un equipo muy bueno para seguir soñando con ser campeón del mundo.

Luego de una de las peleas con Billi Godoy dijiste que te faltaba ese instinto asesino del boxeador. ¿Pensás lo mismo?

Ya no. Antes me ponía en el lugar del otro boxeador, pero entendí que arriba del ring somos dos y si no lo termino al que tengo enfrente se puede recuperar y me termina a mí. Menos si enfrente tengo a Golokvin. Le das un segundo y te liquida.

¿Te desilusionó Osvaldo Rivero como promotor?

No tengo relación. Hoy estoy con Sebastián Contursi. No miro para atrás, siempre para adelante.

¿Aquel gesto con Sergo Sanders reconociendo que fue superior al fallo que te benefició se recuerda tanto como tus mejores nocauts?

Con el tiempo fue cobrando mucho valor pero lo hice bien consciente y estoy orgulloso. Es lo justo y lo volvería a hacer.

¿Qué te falta para coronar tu carrera?

Conseguir el sueño de toda mi vida: el título del mundo. Y voy a hacer todo lo posible para alcanzarlo.

un monstruo grande y pega fuerte

El kazajo Gennady Gennadievich Golovkin es el boxeador del momento tras el retiro de Floyd Mayweather en 2015 y la caída de Vladimir Klischko ante Tyson Fury ese año. Con 34 años, está invicto en 37 combates con 33 nocauts. Hijo de un minero ruso y de una empleada doméstica coreana, Gennady sufrió la pérdida de sus hermanos Vladim y Sergey, muertos en combate luchando para los ejércitos soviético y kazajo, respectivamente. Él eligió otro camino: el boxeo. Dos argentinos sintieron el poder de sus puños, Jorge García, en 2006, y Javier Mamani, en 2009. En su última pelea venció al estadounidense Daniel Jacobs por puntos.