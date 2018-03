"Si Calu estaba incómoda con Darthés, es un tema de ella"

Al igual que Calu, Rosenfeld evitó hablar de la mediación judicial que se realizó con Darthés. No obstante, desmintió que la actriz haya solicitado las disculpas públicas por parte del actor. “Yo no soy actriz, ni tengo la carita ni la seducción que tiene Calu”, lanzó picante. “La veo y es una nena o una señorita o señora que cuenta una historia y suena creíble que se haya sentido mal, pero no le podemos endilgar la culpa a Juan porque actoralmente hizo lo que le dijeron. Si se sintió incómoda, es un tema de ella”, sostuvo.

Polémica: Para Rosenfeld, la víctima no es calu sino el actor. Dijo que Rivero tendría que haber hablado antes.

La palabra de Mónica Ayos

A su vez, Mónica Ayos habló de cómo fue su experiencia con Darthés en Dulce amor. “Con Juan no tuve historia de amor en la ficción, pero es cierto que había un secreto a voces”, dijo en relación con la situación con la it girl. “Noté que Calu tenía los ojos tristes”, recordó y explicó que no le preguntó qué le pasaba porque no eran amigas.