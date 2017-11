“No soy yo” fueron las palabras de la actriz Griselda Siciliani. La ex de Adrián Suar desmintió la vinculación con la canción de Fito Páez “La chica mágica”. Además, negó rotundamente el haber prestado el cuerpo para la nueva tapa del disco del músico, donde se puede ver el torso desnudo de una mujer anónima. Griselda agregó: “Yo no busco nada, no tengo la desesperación. Ni siquiera me entusiasma que me presenten a alguien”.