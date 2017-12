Al ver la misiva difundida en Twitter por Villarruel, el ex protagonista de Los simuladores volvió a recoger el guante. “Clau: yo también termino con esto. 1) No llego a odiarte 2)No te difamo (le estoy preguntando a Fiore si se lo dieron)...pero de ser así que foto larga te sacaste, lo pediste en 2003. 3)No tengo tu número, lo borre hace años cuando no me atendías NUNCA mis llamadas. 4) Recordame, por favor, los proyectos que compartimos en Telefe... “Simuladores”... “Caín”.(ahi sólo productor). 5) No me quedan dudas y no se me ocurre otro tema para llamarte. 6) “Se perdonar”. ¿ Vos me tenés que perdonar a mi? 7)Me seguís debiendo algo”, replicó D´Elía en forma fulminante.