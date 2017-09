Sincericidio y pases de factura

La reina de las botineras le metió presión para que hablara del fin de su relación con Diego Forlán, a quien ella calificaba como “un fiestero encubierto”. “Yo estaba por casarme y vi en el celular de él un mensaje fuerte sobre una fiesta que no me gustó. Le dejé el anillo y nunca más me vio”, recordó Zaira. Más tarde, Wanda se metió con la intimidad de su hermana y lanzó: “¿Es verdad que de todos los chicos que conocés, Jakob es el que mejor ‘parado’ está en la vida?”. “Voy a mentir, no me conviene hacerle esa prensa…”, le contestó Zaira, entre risas.

Orgullo: En una nota con Gente, Wanda se jactó de ganar dinero capitalizando la “Icardeada”.

Todo queda en familia

Luego, Zaira se puso más filosa y disparó: “Cuando lo viste a Mauro (Icardi) por primera vez, ¿dijiste ‘yo puedo conquistarlo’?”. “No, ni me lo imaginé. De hecho, ¡hasta te lo presenté!”, admitió Wanda. “¡Yo estaba en pareja! Ella me quemaba la cabeza recomendándome a Mauro para que me enganche con él, me decía que era re fachero adelante de su marido”, acotó la conductora. “Creo que me enamoré yo de todo lo que le decía a ella. Soy muy buena hermana. Yo dije ‘lo pruebo’ y de última se lo paso”, bromeó la rubia.