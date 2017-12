Una leona: Carmen le pegó a Moria por atacar a su hijo

Ayer almorzaron en la mesa de Mirtha Legrand Carmen Barbieri y su hijo, Federico Bal. Imposible resultó para la Chiqui (si es que tenía ganas) tapar el escándalo que se armó hace una semana entre Fede y Moria Casán, que terminó a los gritos y con la frase: “Ubicate, pendejo”. La morocha trató de “baqueteada mediáticamente” a la pareja del joven con su novia, Laurita Fernández. Fede le contestó y el picante ida y vuelta derivó en esa frase. Carmen se mostró muy enfurecida con su ahora ex amiga. “Yo no me meto con los hijos de nadie, porque los hijos duelen”. Además, opinó sobre la hija de Moria, Sofía Gala. “Yo a la hija de esta señora la amo porque la vi crecer. Se ha convertido en un ser maravilloso, en una madre maravillosa y la voy a respetar para toda la vida. Entonces cuando alguien no hace lo mismo conmigo, no existe”.