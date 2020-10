Alarma: el coronavirus redobla su mortífero paso por Europa

Los hospitales del país han aplazado las operaciones programadas que no sean esenciales para dedicarse por entero a los pacientes con Covid-19, a partir de la previsión de que, a fin de este mes, la capacidad de los hospitales podría llegar al límite máximo.

El Ejército checo comenzará a levantar un hospital de campaña en un centro de exposiciones de Praga este fin de semana con capacidad para 500 pacientes.

En Portugal, el Gobierno notificó hoy 2.608 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un récord por tercer día seguido luego de que el país ingresara ayer en "estado de calamidad", con nuevas restricciones de reuniones, por el avance de la enfermedad. Portugal registró hasta ahora 95.902 casos de coronavirus, incluyendo 2.149 fallecimientos, entre ellos 21 en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud.

Las autoridades han expresado su preocupación por la evolución de los contagios en las regiones metropolitanas de Lisboa y Oporto, y el primer ministro, António Costa, ya no descarta la imposición de un nuevo confinamiento.

portugal adentro.jpg El récord de casos en Portugal enciende las alarmas tras el paso de un verano con pocos contagios.

En una entrevista con el diario Publico, aseguró hoy que prefiere no contemplar una medida de este calibre, pero no se puede "excluir lo que la realidad impone". El estado de calamidad lleva aparejado límites a las reuniones de más de cinco personas, mientras que las fiestas privadas como bodas o bautizos no podrán contar con más de 50 invitados.

En Hungría, en tanto, las muertes causadas por coronavirus marcaron un nuevo récord de 33 en las últimas 24 horas, luego de haber anunciado ayer 29 decesos, informó hoy el Ministerio de Salud, citado por la cadena BBC. Hungría, con casi 10 millones de habitantes, reportó hasta la fecha 41.732 casos, incluyendo 1.085 muertes.

El Gobierno del primer ministro Viktor Orban implementó en Hungría restricciones menos severas que en otros países vecinos ante esta segunda ola continental de coronavirus, para aliviar el desplome económico causado por la pandemia.

El tapabocas es de uso obligatorio en el transporte público, los negocios a la calle y los shoppings, así como en los hospitales y clínicas. Los restaurantes y bares cierran a las 23 y están prohibidas las visitas en hospitales y geriátricos.