Alerta por vientos de hasta 100 kilómetros para mañana

Según anticipa la AIC el viento comenzará a sentirse durante la mañana y por la tarde se registrarán ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. "Va a ser más intenso que lo que se vivió el domingo de las elecciones por la tarde", estimó Frasetto.

El pronóstico preocupa a muchos padres que mañana tienen que enviar a sus hijos a las escuelas. Consultado sobre este tema, Frasetto dijo no dijo si es o no conveniente el dictado de clases. "No tengo nada para decir sobre eso", indicó en declaraciones a LU5.

Por su parte, ni las autoridades de Defensa Civil ni las de Educación de la provincia se explayaron hasta el momento, teniendo en cuenta la situación atípica que se vivirá en la zona por el temporal.

Pese a no dar recomendaciones, Frasetto afirmó que "las alertas sirven para tomar precaución y nosotros desde la semana pasada estamos con este sistema de vientos".

"Mañana cuando el viento empiece fuerte ya va a ser horario de clases. Vamos a ver cómo se desarrolla durante la jornada", estimó el titular de la AIC.