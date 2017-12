Andy Kusnetzoff se despide con PH y ya firmó para 2018

Para el cierre, el ex notero de CQC tendrá como invitados a Moria Casán, Veronica Lozano, Barbie Velez, Joaquín Furriel, Ernesto Tenembaum y Vico D’Alessandro.

Por otro lado, habrá un bloque especial sobre la importancia de la donación de órganos. Yamila González (mamá de Delfina Tuffo) y Ezequiel Lo Cane (papá de Justina) estarán en el piso para dialogar sobre el tema.

Enojada: “Yo no copio, no me copien”, dijo Mirtha al opinar por el parecido entre su ciclo y PH.

Mano a mano

Explotando contrapuntos y anécdotas emotivas, PH se ha transformado en uno de los programas más vistos la noche del sábado. Según Ibope, el envío del conductor de Perros de la calle (Radio Metro) superó este mes a La noche de Mirtha, ciclo que conduce la Chiqui por El Trece. PH registró 7,2 puntos, mientras su primer competidor alcanzó 6,1.

Si bien el primer fin de semana de diciembre la diva picó en punta, el envío de Telefe siempre estuvo pisándole los talones, e incluso llegó a superarla en la pelea por el prime time.

Un punto fuerte del envío de Andy es el elenco variopinto de invitados, además de la flexibilidad del conductor para maniobrar y explotar lo que acontece en su mesa a partir de su olfato y de lo que pega en las redes. A eso se le sumaron los cruces entre personalidades con distintas visiones políticas que en más de una oportunidad subieron la temperatura.