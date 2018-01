Ángela Torres salió a bancar a Juan Darthés

La joven actriz fue entrevistada y se metió indirectamente en la polémica, a pesar de que no opinó sobre Calu.

“No es mi tema, no voy a opinar sobre eso. Juan es mi compañero y es muy incómodo contestar algo así, me llevo bárbaro y tengo una relación divina. Trabajar con él es hermoso”, dijo la actriz.

Si bien la hija de Gloria Carrá quiso eludir el tema, quedó demostrado que banca a Darthés.

Simona, tira dirigida a un público juvenil, ya genera muchas expectativas por la participación del galán que está en el ojo de la tormenta.

Por otro lado, Torres se refirió a los rumores que indicaban que algunos miembros del elenco estaban furiosos con ella porque llegaba tarde a las grabaciones. “Es todo mentira lo que se dijo, no tengo mucho para decir al respecto. Me llevo increíblemente con todos. Siempre llego a horario, a veces antes que la maquilladora. Cuando pasan esas cosas en las novelas la gente no se entera, pero cuando no pasan se inventa”, aclaró.

Sobre el debut, Ángela dijo que está “muerta de miedo” preparándose para el estreno.

22 será la fecha del estreno de la nueva ficción de canal Trece, que además tendrá a Gastón Soffritti.

Demanda

Antes los dichos de Rivero, el actor decidió demandarla. “Yo creo que para marzo o febrero ya estará la demanda por daños y perjuicios”, dijo Darthés.