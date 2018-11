Apareció un nuevo Potro

Betty Olave

Bomba en la TV: Alejandro sería fruto de una relación que tuvo el Potro antes de estar con Pacheco.

El papá de Rodrigo murió en 1993 y según las cuentas de Olave, “el chico tendría 24 años”. “Sería mi nieto. Esta mañana me llamó y llorando me contó toda esta historia”, reveló Betty. Luego, agregó: “Estaría muy bueno que Alejandro diera la cara, que salga a hablar y cuente lo que sabe”.

Ramiro Bueno es el único hijo reconocido del cantante, fruto de su relación con Patricia Pacheco.

Puertas abiertas: ”Su ADN está a disposición y nadie reclamó nada”, dijo Pachecho tras la noticia.

La madre del Potro analizó los motivos por los que Rodrigo no reconoció a su hijo los siete años que estuvo vivo hasta junio del 2000. “Tal vez era muy chico y no tenía ganas de contarlo. Cuando murió su papá, él se quedó un año sin trabajo porque cayó en una depresión. Si hoy aparece algo que sea una esperanza de luz para nosotros, bienvenido sea, porque Rodrigo me está mandando un mensaje desde el cielo y este era el momento en que tenía que aparecer”.