Atlético Tucumán, por el milagro ante el campéon

Convertido en la Cenicienta de esta edición, el Decano no renuncia a su sueño de alcanzar las semifinales en su segunda participación en la Libertadores, después de haber dejado fuera en octavos al poderoso Atlético Nacional de Medellín, monarca en 2016.

“¿Si vamos por un milagro? No, la verdad que no. Ganarle a Gremio no sería un milagro. Sólo se trata de jugar un partido de fútbol, nada del otro mundo. Vamos convencidos de que se puede, que es posible ganarles. Nos tenemos fe, aunque tampoco obviamos que no vamos en las condiciones que queríamos”, aseguró el arquero Cristian Luchetti.

El vencedor de la llave se verá en semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre River e Independiente.