Neuquén

Independiente se hizo respetar. Era el equipo más vulnerable de la zona patagónica del Federal A, pero el cambio de técnico y una ráfaga de buenos resultados le cambiaron la cara. El Rojo cierra el año esta noche contra Cipolletti, a las 21 en La Visera de Cemento, y con el objetivo de seguir embalado para evitar sufrir en la Reválida.

Las estadísticas están teñidas de albinegro: seis triunfos para los rionegrinos, tres empates y una victoria neuquina. El dato saliente es que la victoria del Rojo fue en el reducto de calle O’Higgins, un 2 a 0, en mayo del 2015.

En esta temporada ya se enfrentaron tres veces: Independiente se llevó un punto en el último encuentro en La Visera, pero Cipo se quedó con las seis unidades cuando visitó a Independiente. Pero el Rojo es un equipo diferente, llega al derbi en su mejor momento y lo quiere aprovechar.

“Nosotros llegamos muy cambiados respecto de los otros tres partidos, el ánimo es distinto, hemos remontado bastante y ellos van a salir a ganar, porque tienen chances de clasificar a la Copa Argentina. No dependen de ellos, pero su obligación es ganar y nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos, para salir del fondo. Va a ser un partido bastante lindo”, aseguró Mario Ávila, el autor del último gol que el Rojo anotó en la cancha del Albinegro, en el 1 a 1.

10 clásicos hubo desde mediados del 2014. Cipolletti se quedó con lo mejor de los clásicos interprovinciales. Ganó seis, hubo tres empates y un triunfo para Independiente. Dato significativo: fue en La Visera.

Los mismos once

Para Diego Landeiro, equipo que gana no se toca, y mas aún con semejante victoria frente a Villa Mitre, uno de los clasificados del grupo A junto a Deportivo Madryn y Cipolletti.

El Rojo tuvo menos tiempo de trabajar, pero cuando los resultados son positivos el panorama cambia. “Los resultados positivos dan un cambio de ánimo importante, así que yo creo que es más fundamental eso que lo físico”, aseguró Ávila.

“Espina no, más bien estábamos en deuda con el juego y por ahí no hemos presentado buenos partidos. Cambiamos bastante nuestro pensamiento y creo que va a ser un partido distinto, les va a costar más”. Mario Ávila Delantero de Independiente, en la previa al clásico interprovincial

Para el atacante del conjunto neuquino, el sinsabor que tenía el Rojo no era con Cipo, era con ellos mismos, porque el equipo no aparecía. “No era por Cipo, sino porque es duro no ganar. Así que espina no, más bien estábamos en deuda con el juego y por ahí no hemos presentado buenos partidos. Cambiamos bastante nuestro pensamiento y creo que va a ser un partido distinto, les va a costar más”, afirmó.

El Rojo se quedó con siete de los últimos nueve puntos que disputó y quiere seguir en esa línea. “Vamos a ir a sumar de a tres, para después encarar la Reválida, pensando más en clasificar que en salir del fondo”, cerró Ávila.

3 fueron los cruces en esta temporada. En la fase regular de la temporada 2016/2017, ya se disputaron tres derbis, dos fueron para Cipo, de visitante, y hubo un empate 1-1 en La Visera.

Cipo, diezmado

El Albinegro, por su parte, llega diezmado, con tres cambios que le duelen, sobre todo en el mediocampo. Pero no le queda otra que ganar y esperar que Villa Mitre no se imponga a Deportivo Roca, a quien recibe esta noche desde las 21, con arbitraje del tandilense Lucas Novelli Sanz.

Lucas Mellado, Fabio Giménez y Gastón Pintos serán bajas, por suspensión, y los reemplazarán Jorge Gaitán, Ezequiel Ávila y Alexis Villacorta.

Con el cruce de esta noche en La Visera cerrará la primera etapa del Federal A, que en la zona de los patagónicos ya tiene todo definido.

“La idea es sumar de a tres y después encarar la Reválida, más pensando en clasificar que en salir del fondo”.Mario Ávila Delantero de Independiente, en la previa al clásico interprovincial