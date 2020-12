Bachelet confirmó las presiones de Maduro hacia los venezolanos

"Hubo informes de periodistas que fueron intimidados cuando estaban cubriendo las elecciones el domingo por las guardia nacional bolivariana. Por supuesto, también nos preocupó ver ciertos comentarios de que las personas que no iban a votar, no iban a tener acceso a programas sociales. Así, de alguna manera, presionaron a las personas a que fueran a votar", señaló la ex presidenta chilena.