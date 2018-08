Boca se lo quiere fumar en Pipa

En la ida, el Xeneize triunfó 2 a 0, con goles de Ramón “Wanchope” Ábila, quien finalmente viajó a Asunción (estaba la duda de si arrastraba o no una suspensión), y Mauro Zárate.

Boca será dirigido por el otro mellizo, Gustavo Barros Schelotto, ya que su hermano Guillermo está suspendido por una fecha por la Conmebol, por haber hecho ingresar tarde a su equipo al campo de juego en el partido de ida.

El entrenador anuncia el esperado retorno del veterano volante Fernando Gago y del delantero Darío Benedetto. Ambos vuelven a las lides internacionales después de soportar largas lesiones.

El Melli y Tevez desmienten pelea

En medio de la polémica con el Apache, el Guille aseguró: “Tengo que tener respeto por la trayectoria de Tevez o de Buffarini. La lista la dimos ayer a las 14:30 y el viernes (por el duelo ante Huracán) nos habíamos retrasado por ver cómo estaban los jugadores”.

“Los que están alrededor mío y los dirigentes tenemos en claro que Boca está por encima de todo, la historia es así”, explicó Guillermo.

Ante la consulta de la prensa sobre una supuesta charla entre la dupla técnica, el capitán y el máximo referente del equipo, Guillermo salió a desmentir la situación: “No existió una reunión con Gustavo, Pablo Pérez y Tevez. No puedo andar hablando sobre todo lo que dicen”.

Por su parte, el Apache también opinó del tema y negó una pelea con el DT. “Siempre va a ser así. Si nos llevamos bien, porque nos llevamos bien; si nos llevamos mal, porque nos llevamos mal... Lo importante es que Guille y yo sabemos cómo son las cosas y no hay problema. Yo sé cómo son las reglas del juego, no pido explicaciones ni cuando entro ni cuando salgo, lo tengo bien claro”, marcó Tevez.

El campeón de América con la azul y oro en 2003 reveló: “Siempre lo dije: si no le hago bien a Boca en ningún lado, daré un paso al costado, pero lo importante es estar acá, con el grupo y transmitir que hay que pasar de ronda”.

"Tengo que tener respeto por la trayectoria de Tevez. No existió una reunión con él y Pérez. Boca está por encima de todo”.Guillermo B. Schelotto. Entrenador de Boca

"No hay ningún problema con Guillermo. Lo más importante es Boca. Cuando no le haga bien, me iré".Carlos Tevez. Jugador e ídolo de Boca

"Ya está, se terminó la espera. Ojalá podamos hacer un gran partido en lo grupal y también yo en lo individual".Darío Benedetto. Goleador que recupera Boca

Pasaron 284 días de aquel día

El último partido de Benedetto fue ante Racing el 19 de noviembre de 2017.

Ese día Boca perdió 2 a 1 con la Academia y el gol lo hizo el Pipa. Sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.