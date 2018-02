Casi los linchan por querer evitar que les tomen la casa

Los hombres atacados recurrieron a un patrullero y los policías intervinieron para calmar los ánimos pero también recibieron agresiones, en particular una agente a quien le tiraron un cascotazo cuando trataba de poner a los hermanos a resguardo. Mientras eran trasladados al hospital, la guardia de infantería llegó para intentar un desalojo, algo que no puede ocurrir –al menos no por la fuerza- hasta que la Justicia lo ordene, por lo que la intrusa y los niños se quedaron en la vivienda. Sus dueños fueron a hacer la denuncia y ahora deben esperar las actuaciones judiciales para saber cuándo recuperarán su casa.