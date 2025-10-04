¡Sin estrés! Arma tu valija en menos de 5 minutos con este truco práctico y eficiente

Un método fácil y rápido permite organizar todo, desde prendas hasta artículos delicados, en un mismo equipaje.

Armar la valija suele ser uno de los momentos más tensos antes de salir de viaje. No se trata solo de decidir qué prendas sumar, sino también de cómo disponerlas para aprovechar el espacio y mantenerlas en buen estado hasta el destino. Un equipaje bien organizado impacta directamente en la comodidad y el orden del viaje.

Aunque parezca un detalle menor, el modo en que se prepara la valija influye en todo el trayecto. Desde el peso total hasta la posibilidad de encontrar lo necesario sin desarmarla, cada elección cuenta.

Aprovechar cada rincón de la valija ayuda a que entre más ropa sin que se arrugue ni se desordene.

Paso a paso, el método de abajo hacia arriba

Néstor Maillard, especialista en organización, limpieza y cuidado del hogar, compartió en su cuenta de Instagram (@soyamodecasa) consejos claros para armar la valija de forma práctica. Con más de 1 millón de seguidores, Maillard insiste en que la clave está en pensar el equipaje como un sistema y no solo como un montón de ropa apilada.

Según el experto, la valija debe llenarse de abajo hacia arriba. Las prendas más pesadas se colocan cerca de las ruedas. De esta manera, al detener el equipaje, no se aplastan las demás prendas. Luego se completa con el resto del contenido, dejando la ropa más liviana arriba de todo.

Maillard propone aprovechar cada recoveco, incluso el interior del calzado, para guardar ropa interior u objetos pequeños. Para quienes necesiten llevar una toalla, recomienda el modelo de microfibra, que ocupa poco espacio y seca rápido. Además, aconseja cubrir los zapatos con cofias y colocar los productos de higiene en bolsas herméticas para evitar derrames.

Más ropa en la valija

Organización y eficiencia

Un punto fundamental del método es la planificación. Separar y priorizar la ropa por su funcionalidad permite llenar la valija en apenas cinco minutos una vez que todo está listo. También sugiere llevar una bolsa específica para la ropa sucia, evitando mezclarla con la limpia. La ropa delicada debe ir sobre lo ya organizado para que no se arrugue ni se dañe.

ropa valija

El sistema de Maillard recuerda a un archivo o un “fichero”. Cada prenda tiene su lugar, lo que permite ver el contenido sin desarmar el equipaje. Esta técnica combina eficiencia y protección, asegurando que la ropa llegue al destino en buen estado. La armonía entre los elementos del equipaje facilita el viaje y reduce el estrés al buscar algo.

Consejos prácticos para todo tipo de viaje

Entre otras recomendaciones, el especialista destaca la importancia de planificar según la duración y el tipo de viaje. Llevar solo lo necesario evita sobrecargar la valija y hace más cómodo transportarla. Para viajes largos, conviene organizar la ropa por conjuntos o actividades, lo que permite acceder rápido a lo que se necesita en cada momento.

El uso de bolsas internas o cubos de embalaje ayuda a mantener la ropa separada y ordenada. También es útil colocar artículos pesados en el fondo y objetos frágiles o delicados arriba. Los accesorios pequeños pueden ir en bolsitas transparentes, lo que permite visualizarlos sin abrir todo el equipaje.

Otro consejo es aprovechar las fundas de prendas grandes, como abrigos o sacos, para reducir arrugas y ahorrar espacio. Cada elemento debe tener un lugar y un propósito, evitando la improvisación de último momento. Con este truco, el viaje comienza más relajado y organizado.