El delantero hace tiempo que no es prioridad para el entrenador que, tras el 0 a 0 ante Huracán, reconoció la trayectoria del futbolista pero dijo “hacer lo mejor para el equipo”.

Lo mejor para el equipo según la óptica de Barros Schelotto, el último fin de semana, fue no concentrar a un nombre pesado en el vestuario xeneize.

Y a horas de que se conozca la delegación del conjunto argentino que viajará a Paraguay para cruzarse ante Libertad por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, se acrecientan los rumores respecto de la posibilidad de que el ex Juventus (entre otros) no se suba al avión para firmar la planilla de juego el jueves desde las 18:30.

Cercano al círculo laboral de Tevez, a quien entrevistó en su programa de televisión más de una vez, el conductor y ex relator de Boca Alejandro Fantino ayer soltó una versión que rápidamente tomó repercusión en los medios.

En su emisión radial de La Red, el conductor aseguró tener la información de que “Tevez es historia en Boca para el técnico”. “Yo creo que los jugadores y la dirigencia de Boca, que son pro Tevez, van a terminar de subirlo al avión”, amplió.

No se trata del primer cortocircuito entre el ex mundialista y un técnico de renombre para el mundo Boca. En 2016 tuvo un ida y vuelta muy picante con Rodolfo Arruabarrena, antes de irse a China, y debió retractarse públicamente por pedido de sus ex compañeros y referentes de un plantel entre los que se encontraban Pablo Pérez y Fernando Gago, que aún siguen, pero también Agustín Orión y el Cata Daniel Díaz, quienes ya partieron del club hace tiempo.

Con el Vasco ya hubo chispazos

Febrero de 2016

Tras perder de local ante Atlético Tucumán, Tevez omitió un apoyo público sincero aal Vasco Arruabarrena, que se terminó yendo del club.

Agosto de 2018

Guillermo Barros Schelotto, sucesor del Vasco en el banco xeneize, pidió a Mauro Zárate en el mercado de pases y sentó a Carlos Tevez.