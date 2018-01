"Creo que Rocío droga a Diego"

El Chino Maradona, el sobrino del ex futbolista, reapareció en la televisión en medio del estreno de la obra que protagoniza -Soñadores 2, que se presenta en Mar del Plata-, para disparar contra Rocío Oliva, por no cuidar al Diez. “A mí tío no lo veo bien y no hace nada para que esté mejor. Esta chica realmente lo pone mal. Creo que le da algo. Lo droga”, confesó en una nota para Los Ángeles de la Mañana.