Crimen de Rodrigo: 5 años de impunidad

Agustina Benatti

policiales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “Como familia, queremos que se vuelva a abrir la causa. Las cosas no pueden quedar así porque a mi hijo me lo mataron”, expresó conmocionada Yenny Vejar, a cinco años del crimen de Rodrigo Gallardo. En 2015 un jurado popular declaró no culpables a los acusados y el caso continúa impune.