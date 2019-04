Crítica chacarera por el cierre del cultivo de manzana

“Esto lo venimos denunciando hace tiempo, la falta de apoyo, muchos chacareros que también deciden lotear para hacer barrios”, dijo el productor.

“Esto de que los productores no dan más y tienen que dejar la producción de manzanas lo venimos viendo hace un año con este modelo al servicio de Vaca Muerta”, dijo José Luis Asaad, Vicepresidente la Cámara de Productores de Centenario

Si bien la situación económica y de rentabilidad de los pequeños productores viene desde hace años, la semana pasada una familia tradicional de Centenario había anunciado el cierre del lote de manzanas de su establecimiento, debido a los altos costos para producir. El caso generó una gran repercusión en las redes sociales y también en la comunidad, debido a que la manzana es un símbolo de la ciudad.

De acuerdo a las estimaciones que tiene PACVA, unos 30 productores por año dejan de producir peras y manzanas en la región. La mayoría son independientes ya que no están integrados a las empresas frutícolas, algo que los perjudica debido a que no están en condiciones de pelear un precio más alto a la fruta. Este año, algunos productores recibieron unos 7 pesos por kilo de manzana, un cifra que no llega a los 20 centavos de dólar. Y el costo de la cosecha es enorme.

LEÉ MÁS

No va más: otra chacra ya no produce más manzanas

El SENASA no autorizó la exportación de manzanas a Brasil y ya afecta seriamente el empleo en los galpones