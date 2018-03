Debutó en Sandro, hizo de Susana pero no gustó

“Avísenle”

En las redes sociales las picantes críticas no se hicieron esperar para castigar la actuación de la mujer de Benjamín Vicuña. Muchos de los comentarios coincidieron en que la actriz exageró el tono de voz y las expresiones más populares de Susana: “Avísenle a la China Suárez que el ‘me muero’ y el ‘los amo’ que dice Susana los dice hace 10 años... No en esa época de Sandro. No sirve ni para actuar esta mina #SandroLaSerie”, opinó otra televidente en Twitter.

La diva subió a Instagram una imagen junto a Sandro para recordar el film. La diva subió a Instagram una imagen junto a Sandro para recordar el film.

Lorna Gemetto, la fan número uno de la conductora, también mostró su descontento. Además, sugirió que hubiese sido mejor una personificación a cargo de Lucía Celasco, la nieta de la diva. “Reconozco que es difícil que a mí me guste alguien haciendo de Susana porque la amo y soy muy exigente, pero de todas formas no me parece que sea ella y no identifico a mi ídola en el personaje que hace la China”, escribió Lorna en Twitter.

Ángel de Brito no se quedó atrás y se sumó a las críticas en la red del pajarito con una sola palabra: “Cualquiera”.

Por otro lado, la serie sigue siendo lo más visto de 2018. El lunes tuvo un pico de 17 puntos de rating, mientras que su promedio fue de 15,2.

La China Suárez interpretó a Susana en Sandro de América y la destrozaron en las redes. La China Suárez interpretó a Susana en Sandro de América y la destrozaron en las redes.

Durísimo: “Dice Susana que a la China le salió perfecto el personaje de Pampita en @SandroLaSerie”, fue uno de los tuits.

Susana recordó al Gitano con una foto de Tú me enloqueces

Previo al debut de la China como Susana, la propia diva compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella junto a Sandro.

“Con mi adorado Sandro cuando filmábamos Tú me enloqueces #SandroLaSerie”, escribió la exitosa conductora al pie de una foto en blanco y negro en donde aparece abrazada al Gitano durante el rodaje del film protagonizado y dirigido por el popular cantante.

La elección de esa fotografía, que data de la década del 70, fue oportuna ya que las escenas en donde apareció la China junto al actor Agustín Sullivan (Roberto Sánchez en su juventud) se ubicaron justamente en la época en la que el cantante y la diva protagonizaron esa película, y cuando nació el rumor de un romance entre dos de los personajes más famosos del momento.

LEÉ MÁS

Sandro de América: la China Suárez debutó como Susana Giménez