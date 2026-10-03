Burkina Faso: bajas, convocatorias a último momento y arribo sobre la hora, el periplo para viajar a Argentina

La selección africana quedó varada en Marruecos, sumó bajas y convocó jugadores jovenes de urgencia. Así resolvieron el viaje para llegar a Buenos Aires.

El amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso , previsto para este sábado por la noche en el estadio Monumental, quedó envuelto en incertidumbre por los problemas logísticos que atravesó el plantel africano, que permaneció varado en Marruecos hasta último momento.

La situación generó dudas sobre la realización del encuentro, pero la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) confirmó que la delegación finalmente viaja hacia Buenos Aires y garantizó la disputa del partido ante la Albiceleste.

La aeronave Airbus A330-203, correspondiente al vuelo HFY321, despegó de Casablanca a las 4 de la madrugada de Argentina y tiene previsto aterrizar a las 15:18. De esta manera, el seleccionadoafricano llegará a Buenos Aires menos de seis horas antes del comienzo del amistoso en River.

El escaso margen obligará al plantel dirigido por Amir Abdou a afrontar el compromiso prácticamente sin descanso y con poco tiempo para instalarse en la ciudad antes de trasladarse al estadio Monumental.

El problema logístico se originó luego de que el vuelo que debía trasladar a la delegación burkinesa el 30 de septiembre fuera cancelado. El equipo había quedado en Marruecos después de disputar un partido correspondiente a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Las bajas y una convocatoria de emergencia

A las dificultades para trasladarse se sumaron las bajas de varios futbolistas de la selección mayor: "Para esta confrontación, el entrenador nacional Amir Abdou tendrá que compilar sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje. Pero no hay duda de que se debe aceptar el desafío”, señaló la Federación en su comunicado.

Ante este escenario, Burkina Faso recurrió a futbolistas de la selección Sub-23, que originalmente se preparaban para disputar un amistoso frente a Malí el próximo lunes. Ese encuentro fue cancelado y varios de esos jugadores pasaron a integrar la delegación que viaja a la Argentina.

La Federación definió las incorporaciones como una oportunidad para que los jóvenes futbolistas puedan mostrarse en el escenario internacional y defender los colores de su país.

Denuncias por las condiciones económicas del amistoso

En paralelo a los inconvenientes con el traslado, desde Burkina Faso también surgieron cuestionamientos por las condiciones económicas acordadas para el partido.

El medio deportivo Faso Sports denunció que la AFA, a través de la empresa Eurodata Sport Ltd, dirigida por el agente FIFA Jairo Pachón, habría ofrecido condiciones consideradas desfavorables para la selección africana.

Según esa versión, la organización argentina asumió los gastos vinculados con alojamiento, viaje y otros costos, pero no habría incluido un cachet por la participación de Burkina Faso ni una parte de los ingresos generados por el encuentro.

Un partido que estuvo en duda

Las condiciones denunciadas habrían generado malestar entre futbolistas y dirigentes burkineses y, de acuerdo con la información difundida desde ese país, algunos integrantes de la selección mayor se habrían negado a viajar.

La combinación entre las diferencias económicas, las bajas y la cancelación del vuelo llevó a que durante las últimas horas se especulara con la posibilidad de que el amistoso ante Argentina no pudiera disputarse.

Finalmente, la Federación Burkinesa confirmó el viaje y ratificó la presencia del equipo en Buenos Aires: “Contra Argentina, el desafío es enorme, y la determinación sigue intacta”, expresó la FBF, que aseguró que Amir Abdou y sus jugadores buscarán representar a Burkina Faso en el Monumental pese a las dificultades que marcaron la previa.