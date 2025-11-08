Cierre de lujo para la edición 22 del Asics K42

La icónica carrera que se celebra en Villa La Angostura cerró su edición número 22, que tuvo múltiples novedades.

Bajo un cielo encapotado y temperaturas clásicas y bien patagónicas para esta época del año, largó la 22° edición del ASICS K42 . Desde las 9 de la mañana, un enorme pelotón de corredores largó por Cerro Bayo, tomó el Boulevard Pascotto para encarar el primer ascenso hacia las desafiantes montañas de Villa La Angostura .

Durante toda la carrera los atletas de punta fueron prestándose el primer lugar, con un ritmo espectacular en un circuito en el que las nubes coparon la montaña pero que luego de dos años los corredores pudieron disfrutar de la maravillosa cumbre del Cerro Bayo .

Desde Chile una vez más llegó el ganador del ASICS K42: como en el 2022, Luis Valle Barriento s arribó en primer lugar, tomándose revancha del año pasado en el que finalizó en la quinta ubicación. Con un tiempo de 3 horas y 33 minutos superó por 48 segundos al ganador de la edición 2025 Javier Mariqueo, quien igualmente se consagró Campeón Nacional Másters en la categoría +35.

K42-1

En tercer lugar llegó el salteño Gabriel Santos Rueda, quien volvió a este circuito luego de ocho años. El noruego Anders Kjaerevic llegó en la séptima ubicación.

Las declaraciones de los corredores tras la K42 en Villa La Angostura

"Es la séptima vez que estoy en el K42, le tengo mucho aprecio a esta competencia sobre todo por el nivel que hay acá, me gusta competir con los mejores de Sudamérica y hoy en día Argentina es el mejor lo dejó en claro en el Mundial y es un privilegio venir desde Chile a competir con estos grandes atletas. Hoy subí quinto o sexto y arriba llegué primero y de ahí a apretar en la bajada porque estaban Javier y Gabriel Rueda y ellos son tremendos corredores, había que dejar todo hasta la meta", analizó el trasandino.

Entre las mujeres la competencia estuvo más que interesante y que tuvo como ganadora a la bonaerense Fernanda Martínez, quien logró el primer lugar luego de siete ediciones en las cuales logró el K15 del 2022 y el año pasado llegó en segundo lugar del Sudamericano de Montaña. Con un tiempo de 4 horas 36 minutos y 21 segundos, la nacida en San Manuel picó en punta desde los primeros kilómetros y nunca abandonó la cabecera para lograr un título inolvidable.

photosebastiangaldeanogmail.com 1

Detrás de Martínez llegó la campeona sudamericana 2024 y ganadora de las ediciones 2021, 2022 y 2023 del K42, la zapalina Roxana Flores, y completó el podio la mendocina Sol Andreucetti.

"Tenía que desbloquear esta distancia, el K42 es una carrera muy imponente, hay que hacerla y obviamente que todo corredor de elite quiere ganarla. Hice una carrera muy estratégica, salí a querer ganar, me dije que la largada que la iba a ganar, salí marcando el ritmo y pude llegar", contó Fernanda.

Fernanda Martínez y Luis Valle Barrientos ganaron la posibilidad de viajar al K42 Anaga Marathon, uno de los clásicos de España y que se disputa en las Islas Canarias, más precisamente en Tenerife, del 5 al 7 de diciembre.