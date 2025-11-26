Cinismo sin límites: Deportivo Madryn y su comunicado defendiendo al Chiqui Tapia

Uno de los clubes que más categorías subió en la última década se expresó en favor del presidente de AFA.

Desde hace más de 10 años Deportivo Madryn ha sido beneficiado constantemente por los "errores" arbitrales y hasta por decisiones del Tribunal de Disciplina de AFA. Eso le permitió subir desde la cuarta categoría hasta la segunda y estar a un paso de ascender a Primera.

En ese camino, entre otros, fueron víctimas de los fallos arbitrales Cipolletti, Independiente de Neuquén y Deportivo Roca, cuando Madryn jugaba en el Federal A.

Este miércoles, mientras el aurinegro se prepara con vistas al partido de vuelta de las semifinales del reducido por el segundo ascenso, la institución chubutense se expresó en defensa de Chiqui Tapia.

El presidente de AFA está en el ojo de la tormenta por parte de buena parte del público futbolero en la Argentina, más allá de que los dirigentes de los clubes le votan todo a favor a la conducción de Tapia.

Tanto el Chiqui como su mano derecha, Pablo Toviggino, junto con sus periodistas amigos y allegados, ensayan desde hace tiempo una defensa de la gestión argumentando que esto es una movida mediática que tiende a favorecer la llegada de las sociedades anónimas deportivas.

“Obviamente se nos hace más fácil con Tapia y Toviggino, tenemos una participación muy importante. No solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA”, le había asegurado el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, a la Agencia Noticias Argentinas hace un mes en la presentación del Torneo Regional Federal Amateur.

En el mismo sentido, se expresaron desde Puerto Madryn, donde Sastre y su dirigencia emitió un comunicado conmovedor en defensa de Tapia y compañía.

La publicación

"Desde el Club Social y Deportivo Madryn manifestamos nuestro más energico repudio a los ataques constantes que recibe la Asociación del Futbol Argentino conducida por su Presidente Claudio Tapia. No son casuales los constantes embates contra esta conducción, intentando generar malestar en la opinión pública: El *Poder Real* quiere quedarse con el Futbol Argentino y armar un esquema de negocios para sus amigos. Así operan en todos los ámbitos, generando odio y desapego a lo popular para luego arrebatarlo ante la indiferencia mayoritaria. No son casuales los duros embates contra un modelo que defiende las instituciones sociales, el federalismo y que además puso al fútbol argentino en lo más alto del mundo".

Rendidos a los pies de Toviggino y Tapia

La Liga Mendocina de Fútbol también expresó su apoyo hacia el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, luego de que se filtraran datos personales de este último: "las 230 Ligas del Interior ratifican de manera unánime que continuamos transitando el camino marcado por su liderazgo, gestión y visión federal, rumbo que cuenta además con el respaldo institucional del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, consolidando un proyecto inclusivo y de crecimiento para todo el fútbol del interior”.

Toviggino suele ser noticia por sus constantes cruces en redes sociales. Incluso, en los últimos días amenazó al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, de cara a lo que se vendrá en el 2026, mientras que también se burló con el comunicado de la AFA en el que se obligaba al club platense a realizar un pasillo para el “campeón” Rosario Central, que recibió un título inventado el jueves pasado por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

El comunicado completo de la Liga Mendocina de Fútbol

Ante los hechos de público conocimiento, esta institución expresa su enérgico repudio frente a las amenazas, agravios y la difusión no autorizada de datos personales que ha sufrido el señor Pablo Toviggino, afectando su integridad, su seguridad y la de su entorno familiar.

Reafirmamos nuestro compromiso absoluto con el respeto, la convivencia democrática y el diálogo responsable, rechazando toda conducta violenta, intimidatoria o que promueva el hostigamiento hacia cualquier persona, en especial cuando implica vulneración de derechos fundamentales, exposición pública indebida o ataques dirigidos a la esfera privada.

Las 230 Ligas del Interior ratifican de manera unánime que continuamos transitando el camino marcado por su liderazgo, gestión y visión federal, rumbo que cuenta además con el respaldo institucional del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, consolidando un proyecto inclusivo y de crecimiento para todo el fútbol del interior.

Asimismo, reconocemos que el trabajo desarrollado ha implicado enfrentar intereses particulares que históricamente han intentado apropiarse del fútbol del interior, priorizando beneficios individuales por sobre el crecimiento colectivo y el respeto por el carácter social de nuestras asociaciones civiles.

Gracias a una gestión transparente y federal, se ha defendido el patrimonio institucional y el rol comunitario que nuestras entidades representan en todo el país.

Nos solidarizamos con el señor Pablo Toviggino, brindándole nuestro respaldo institucional y deportivo, y manifestándole que todas las ligas y clubes del país están con él: PABLO TOVIGGINO NO ESTÁ SOLO.

Su labor ha sido fundamental para el fortalecimiento y desarrollo de nuestras instituciones y desde esta liga Mendocina de Fútbol, la cual siempre recibió el apoyo de las autoridades del Consejo Federal del Fútbol y de la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que reafirmamos nuestro acompañamiento en este difícil momento.