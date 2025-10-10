Cipolletti y la ilusión de seguir en carrera: hora y árbitro del partido ante Kimberley

Cipolletti apura los últimos detalles de cara al duelo de vuelta por los playoffs de la Reválda ante Kimberley del sábado. El Capataz sabe que debe ganar por cualquier resultado para poder avanzar. El Dragón viene con la ventaja y es uno de los equipos que más le costó a Cipo en la temporada.

"Con respecto al partido, es un rival muy duro que nos costó durante todo el año. Creo que en el partido de ida estábamos un poco condicionados y nos costó mucho los inicios de cada tiempo” , repasó Agustín Stancato en diálogo con LM. El duelo del fin de semana será el quinto entre estos clubes.

En la etapa regular, los de Mar del Plata se quedaron con ambos juegos. En la Fase Campeonato Cipo lo derrotó en La Visera 3 a 1, no pudiendo ganar en el José Alberto Valle en la ida del play off. El Albinegro, pese a caer por la mínima, no ve del todo negativo el panorama .

“Uno siempre hace un poco de mea culpa y no fuimos el Cipolletti que somos, sabemos eso. Hoy veo al plantel muy metido, con muchas ganas, la verdad que, ver el compromiso de todos, de saber lo que nos estamos jugando y que todos lo hayan entendido es reconfortante”, sostuvo el 5 de Cipo.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (3) Omar Novoa

Stancato es una de las figuras de este equipo dirigido por Daniel Cravero y miembro fundamental para la columna vertebral del once titular. El volante nacido en La Plata jugó 26 partidos de 27 en la temporada, y con ello se ganó la cinta de capitán en Mar del Plata. “Con respecto a la cinta de capitán, sí me sorprendió, porque tenemos referentes que estuvieron acompañando a lo largo del año. Yo quizás me empecé a involucrar un poco más ahora en esta última etapa, pero también es algo que a mí me gusta, que quiero para mi futuro”, contó.

La sorpresa también se dio puertas afuera, pero tiene lógica. Tato se apuntala para volver a ser el que encabece el grupo en el duelo de vuelta en La Visera de Cemento. "Un poco de sorpresa, pero a la vez también con la responsabilidad de lo que significa llevar la cinta de capitán de un equipo, y sobre todo de Cipo, entonces es un gran desafío para mí, y espero poder hacerlo de la mejor forma”, aseguró.

Cipolletti, con la ilusión intacta

El Capataz aún está vivo y debe mirar atrás para rescatar lo bueno que se hizo en el escenario de la calle O’Higgins durante la primera etapa del torneo, donde consiguió siete victorias ante su pueblo.

“Vamos a estar con nuestra gente, tenemos que volver a hacer lo que fuimos de local, pero hay que empezar de cero con el trabajo que nos caracteriza, creo que el camino va a ir por ahí. Espero que el finde la cancha sea una fiesta, como lo es siempre y ahí estaremos dando batalla”, concluyó.

El partido del sábado será arbitrado por Juan Nebbietti. Se trata del mismo juez del 3 a 1 de la zona Campeonato contra Kimberley que tomó varias decisiones erróneas en contra de Cipo. También estuvo en la derrota 1 a 0 de local con Bolívar. La transmisión estará a cargo de LU19 en la radio y los canales de Youtube de Visión Futbol y Cipo Pasión.