Cristian Taborda, un "9" con historia que conoce muy bien la zona

Los mercados de pases en el Regional Amateur traen sorpresas y viejos conocidos a la zona otra vez. La presencia de Cristian Taborda en Plaza Huincul fue una de las más llamativas del certamen, ya que el delantero se sumó a Petrolero para aportarle jerarquía al ataque.

“Es una linda oportunidad, me han llamado, lo estuve pensando unos días y me decidí por venir, por la idea del técnico. Me gustó, entonces tomé la decisión y más que nada también porque ya conozco mucho el sur, entonces se me hizo más fácil. Por ahora me tocó mucho día de viento, pero la vamos llevando bien”, dijo el Mono a LMNeuquén.

El equipo dirigido por Joaquín Pereyra integra la zona 6 de la Región Patagónica, en un grupo que es de los más duros integrado por tres equipos. Bajo este contexto, son todas finales. “Creo que de la zona sur, es la zona más difícil que nos ha tocado. Son tres rivales importantes Independiente, Maronese y Petrolero son equipos que pelean. Nos tocó una zona difícil que la tratamos de afrontar lo mejor posible”, declaró el "9".

Petro comenzó con una derrota en Plaza Huincul ante el Dino y en la segunda jornada le sacó un empate al Rojo en La Chacra. “En el primer partido hicimos todo para ganarlo y se nos escapó a lo último. Después tuvimos que ir a demostrar, a plasmar nuestro juego a Independiente donde sacamos un empate, un resultado que es importante para nosotros”, analizó.

En la cancha de Independiente se encontró con amigos y ex compañeros. Uno de ellos es otro experimentado del ascenso, el inoxidable Manuel Berra, referente en el rojo. “Conocía a la mayoría de los chicos, más que nada a Manolo (Berra) con quien tengo una relación muy buena, y con otros chicos también que compartí plantel. Es importante volver y dejar una buena imagen acá en el sur”, comentó.

La importancia de seguir activo

Durante la primera etapa del año, el Mono formó parte del plantel de Independiente de Chivilcoy en el Federal A, y lejos de tomarse un descanso buscó seguir en competencia en el Regional. “Es importante para mí, por eso también busqué venir para el sur, porque me gusta, conozco y quiero seguir con rodaje, sumando partidos y minutos, seguir jugando. Físicamente me siento muy bien, eso es importante y más que nada son las ganas de seguir afrontando torneos regionales y jugando profesionalmente”, aseguró.

Petrolero Argentino confió en su juego y experiencia en las distintas categorías de ascenso. Para él, también fue un desafío volver a la Patagonia luego de dos años. “Es un club ordenado y con un plantel de buenos jugadores, más que nada un buen grupo, eso es muy importante para lograr cosas. Gracias a Dios me pude incorporar rápido al plantel y eso es bueno para mí y para los chicos también que venimos de afuera”, contó.

cristian taborda petrolero (2)

Las lesiones

En su último año en el Capataz de la Patagonia, Cristian atravesó dos lesiones difíciles, en la rodilla y en un tobillo. El panorama no era alentador, pero se recuperó antes de lo esperado. “Gracias a Dios, las lesiones que tuve en Cipo las pude sacar, dentro de todo, baratas, porque no me llevaron más de tres meses de recuperación, en las dos que tuve. Después de que me fui de Cipo, nunca tuve problemas”, expresó.

Luego, el delantero pasó Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi, Sportivo Belgrano de Córdoba en el Federal A y sumó minutos en Ferro de Olavarría, en el Regional pasado. “No tuve otra lesión, eso es gracias al médico que me operó y la recuperación que tuve en Cipo. Siempre estuve las 24 horas para recuperar, también es por Jorge Figueroa y otros médicos”, dijo agradecido.

Uno de los desafíos en su llegada a Petro fue el terreno de juego más que la idea y el proyecto del director técnico. “Hace muchos años, más de 10, que no jugaba en césped sintético. Me pude adaptar bien al campo de juego, creo que sin ningún problema”, dijo.

De hecho, el delantero destacó también el estado de la Chacra. “La cancha Independiente estaba linda, estaba bien para jugar. No vi la de Maronese, pero creo que son campos lindos para jugar y el ambiente también ayuda", opinó.

Se siente bien para seguir

A los 37 años, el Mono no se ve lejos de las canchas de futbol y llegó a Neuquén para afrontar un nuevo desafío y demostrar buen nivel con Petro. Con la mente puesta en su equipo actual, no deja de mirar al Albinegro tampoco. “La otra fue seguir metiéndole, mientras me sienta bien físicamente, voy a seguir ligado al fútbol. Ojalá se me abran puertas para seguir jugando profesionalmente. Cipo fue un gran equipo para mí, creo que me fue muy bien, entonces ojalá algún día pueda volver”, mencionó.

Lo que viene para al Matador de Plaza Huincul

Petro tiene un punto, este fin de semana tendrá jornada libre y deberá estar atento al cruce entre el Dino y el Rojo en la capital. “Esta fecha tenemos libre, seguimos entrenando, porque el equipo también compite por la liga, entonces entrenamos todos los días. Primero juegan por liga, y después seguimos entrenando, pensando en lo que viene, tratando de llegar al finde y ver el resultado entre Independiente y Maronese”, comentó.

En la cuarta fecha Petro, deberá ir a las bardas de Neuquén capital a buscar los primeros tres puntos en la casa de Maronese. “La otra semana queremos ir con chance de tratar de ganar, de recuperar lo que perdimos acá la primera fecha para llegar a la última fecha con vida y definir el local independiente de Neuquén”, aseguró.

Hay confianza en el equipo y en la idea de Pereyra: “somos un equipo que juega bien al fútbol, de local tenemos otro tipo de juego con un poco más de llegada, más manejo de pelota. De visitantes tenemos que hacer nuestro trabajo porque sabemos que Maronese o Independiente son equipos importantes”, enfatizó.

El punto obtenido en cancha del Rojo es valioso. El lamento es por los tres perdidos en casa ante el Dino, pero todavía quedan dos partidos por delante. “Lo demostramos el sábado pasado contra Independiente, que plasmamos un buen sistema de juego, sacando un punto. Eso es importante para lo que viene”, concluyó.