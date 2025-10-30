La reacción del tenis argentino ante una insólita declaración de una periodista

La Asociación Argentina de Tenis le respondió a Julia Mengolini en un comunicado tras sus dichos, que generaron una oleada de críticas.

La periodista Julia Mengolini protagonizó una polémica tras realizar declaraciones que cuestionaron la capacidad intelectual de los tenistas profesionales. Sus insólitos dichos generaron un comunicado de la Asociación Argentina de Tenis y la respuesta de personalidades del deporte como Agustín Calleri y Diego Schwartzman.

Durante su programa en Futurock, mientras comentaba los resultados de las elecciones legislativas, Mengolini se refirió al extenista y flamante diputado Diego Hartfield : “El tenis es un deporte totalmente encapsulado. Para poder pegarle bien a la pelota te tenes que concentrar tanto en eso que perdés el poder simbólico. Apenas conocen las palabras. Soy demasiado inteligente para jugar bien al tenis. Para ser profesional, tenes que ser tonto”.

Estas expresiones generaron una rápida viralización en redes, provocando reproches por parte de deportistas, seguidores y entidades del deporte.

"Mengolini": Por su comentario sobre los tenistas y el comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

Ante el revuelo generado por las declaraciones de la conductora, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) emitió un comunicado oficial en el que expresó su enérgico repudio: “La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que ‘para ser tenista hay que ser tonto’, una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público”.

La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que "para ser tenista hay que ser tonto", una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria… — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) October 29, 2025

Incluso el presidente de la AAT, Agustín Calleri, salió a responderle a la periodista en el programa de streaming de Toti Pasman, declarando que el comentario fue "muy errado" y que "El tenis es una industria muy grande, es uno de los deportes que más se practican a nivel mundial".

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS LE RESPONDE A MENGOLINI @agustincalleri_ señaló en #LaMotosierraDeToti que "es un comentario muy errado", que "atrasa" y que "no da ni para chiste".



"¿Vilas es tonto? ¿Sabatini es tonta? ¿Del Potro es tonto?", se preguntó. — Carnaval Stream (@CarnavalStream) October 30, 2025

La opinión de Schwartzman sobre la declaración de Mengolini

Diego Schwartzman, ex tenista argentino, se refirió también a la polémica generada por Mengolini y defendió el accionar de la AAT al sacar el comunicado: "Está bien que la Asociación Argentina de Tenis saque un comunicado porque no está bueno lo que dijo".

Aunque el Peque también le sacó un poco de énfasis a las críticas contra la periodista: "Tampoco fue un recorte, sino algo que sostuve, pero creo que si pide disculpas es un tema que ya está".

El ex número ocho del mundo se refirió a los estigmatismos dentro del tenis, destacando que siempre se sostiene "que es un deporte para gente de guita" y lamentó nuevamente los comentarios de Mengolini diciendo que "si ahora le agregas que los que juegan al tenis son tontos, no está bueno".

[SOCIEDAD] "Fue un chiste de mal gusto": el "Peque" Schwartzman cuestionó a Mengolini porque su crítica a los tenistas "no fue un recorte" y "lo sostuvo", pero "si pide disculpas, ya está". @AmericaTV — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 30, 2025



@AmericaTV

La defensa de Mengolini tras el comunicado de la Asociación de Tenis

La periodista habló tras la viralización de su programa y la respuesta de la Asociación mediante un comunicado y respondió que "no va a pedir perdón por un chiste que yo creo que no ofendió a nadie". Además, destacó en relación a la respuesta de la AAT que "el colectivo de tenistas de elite no es uno estigmatizado" y que "discriminada es otra gente".

JULIA MENGOLINI: "FUE UN CHISTE LO QUE DIJE", Y DIJO: "SI SE OFENDIERON CONFIRMAN MI HIPÓTESIS" @intrusos #Intrusos25Años — América TV (@AmericaTV) October 30, 2025



@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/bFoJU8AbFZ — América TV (@AmericaTV) October 30, 2025

También explicó que lo que dijo fue "un chiste" y que "los libertarios hacen un corte como hacen siempre y la Asociación Argentina de Tenis entra a ofenderse".

La polémica empezó por sus comentarios tras la victoria en Misiones del ex tenista Diego Hartfield, quién ganó una banca como diputado para La Libertad Avanza.