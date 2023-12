El "gigoló" que admira a Pepe Mujica: la historia de Diego Martínez, nuevo DT de Boca

Una de ellas fue el apodo que le pusieron cuando dirigió a Estudiantes de Caseros. Su equipo hizo una gran campaña, ascendiendo a la Primera Nacional y llegando a cuartos de final de Copa Argentina. Fueron los propios futbolistas los que le empezaron a decir "gigoló", en referencia al mediático Javier Bazterrica. “Me lo pusieron los chicos de Estudiantes (de Buenos Aires). No es algo que me molesta, pero tampoco que me llene de orgullo. Me lo pusieron cuando ascendimos, Rodrigo Sayavedra me lo puso; y habrá quedado dando vueltas por ahí. Como se hablan los futbolistas y se conocen entre todos, lo sacaron a la luz en un momento importante y se hizo viral. Se dejó de lado el Pelado Martínez, porque así me decían, y ya poca gente me dice de esa manera y pasaron al famoso Gigoló”, declaró el DT tras el ascenso.