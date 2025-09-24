La picante frase de un futbolista sobre Paredes tras pelearse en la cancha: "Tiene un cuidado especial"

Un jugador que protagonizó un fuerte cruce con el mediocampista criticó al arbitraje por el cuidado que le tienen a Paredes.

Leandro Paredes se adueñó de Boca con su estilo de juego, la calidad que tiene un campeón del mundo y entendiendo también que el plantel atravesaba una duro momento sin encontrar el rumbo, situación que lo llevó a tener la peor racha negariva de su historia sumando 12 encuentros sin ganar. El efecto Paredes fue inmediato.

Sin embargo para algunos rivales del mediocampista su presencia también habría generado una situación particular con el arbitraje argentino ya que, según expresó un futbolista, hay jugadas en las que recibiría sanciones favorable por portación de apellido.

Fue el arquero Alan Aguerre , de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien apuntó con dureza contra los árbitros por el manejo que tienen cuando Paredes está en cancha. “ Tiene algún cuidado especial , no te lo voy a negar. De hecho, lo amonestaron mucho después de lo que lo tenían que haber amonestado…“, soltó en diálogo con D Sports radio .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/1970250503809638517&partner=&hide_thread=false "Lo amonestaron mucho después de lo que lo tendrían que haber amonestado"



Alan Aguerre pasó por #CómoTeVa y habló de su cruce con Leandro Paredes en Boca vs. Central Córdoba



Lo escuchaste en DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte pic.twitter.com/HHBm4XeS6D — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) September 22, 2025

Sumado a esto agregó: “Las faltas chiquitas se la cobran todas y es un derecho que se ganó, se ve. Eso lo sé y lo sentí en el partido". Ambos jugadores fueron protagonistas de un tenso cruce en el duelo que los santiagueños lograron conseguir el empate a pesar de estar dos goles abajo en el marcador y siendo superado en la primera etapa por el equipo de Miguel Ángel Russo. Fue durante la segunda etapa cuando se cruzaron en la disputa del balón cuando el partido estaba pausao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969947103603388831&partner=&hide_thread=false ¡SE PICÓ ENTRE AGUERRE Y PAREDES! pic.twitter.com/2wybpOeaXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Alarmas en Boca: el motivo por el que Paredes podría perderse varios partidos y generar un problema para Russo

Boca encontró con Leandro Paredes el jugador que necesitaba para poder salir de meses complicados donde había llegado a romper una racha negativa histórica sumando 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, motivo por el cuál el plantel quedó bajo la lupa de los hinchas xeneize que desde hace tiempo exigen mejoras futbolísticas.

El equipo se acostumbró, inconscientemente o no, a que el mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina sea el eje del equipo debido a su gran presente que obliga al entrenador Lionel Scaloni a continuar llamándolo para el combinado albiceleste. Más allá de ser una gran noticia para el jugador, el xeneize sufre cada una de las convocatorias que le llegan al exjugador de la Roma.

Los próximos meses serán cruciales para el elenco que dirige Miguel Ángel Russo debido a que intentará continuar por un camino positivo que lo lleve a ser protagonista como anhela el hincha xeneize, pero probablemente tenga que hacerlo sin la presencia de su cinco y de otros nombres importantes. Es que la Selección tiene pautado jugar dos encuentros amistosos en octubre (10 y 14 de ese mes) en la preparatoria para el Mundial 2026 que podría influir en la presencia del jugador con la azul y oro.

Paredes Union

Ese fin de semana donde se jugará el duelo, el elenco de La Ribera tendrá que ser visitante de Barracas Central, justo en una etapa de definiciones teniendo en cuenta los puntos cosechados para la tabla anual. Pero los problemas no se reducen solo a Paredes, sino que también llegarán de la mano de otros tres mediocampistas: Carlos Palacios y Williams Alarcón, ambos llamados para la Selección de Chile, y Milton Delgado que jugará el mundial con la Selección argentina Sub 20.

A su vez hay complicaciones con el joven Ignacio Miramón, quien desde su llegada al club a través de un préstamo por 18 meses jugó 20 partidos -en su mayoría con el ex dt del equipo Fernando Gago-, debido a que en su contrato existe una cláusula de compra obligatoria (€3M) si firma el 70% de las planillas. Al estar a un paso de cumplir con la cláusula, el xeneize no quiere sumarlo para no desembolsar dinero por él y es por eso que en distintas ocasiones es relegado hasta del banco de suplentes.

Por otra parte el temor del xeneize también está puesto en noviembre, donde la Selección tiene dos amistosos pactados y el elenco azul y oro se enfrenta a River en el Superclásico (9 de noviembre). Ante este panorama el jugador podría priorizar jugar el superclásico y luego sumarse a la concentración.