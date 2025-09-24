Denunciaron que había un diente en la comida de una escuela de Plottier

Según afirmó un padre, no es la primera vez que ocurre una situación en el comedor. Hace semanas habían encontrado vidrio en una vianda.

Un preocupante hecho se difundió este miércoles en los medios locales. Estudiantes de una escuela secundaria de Plottier encontraron un diente en la comida del comedor del colegio.

La foto que circuló muestra el plato de fondo y la mano de uno de los jóvenes abierta con lo que parecería ser el diente encontrado. Según la denuncia pública, también encontraron vidrios en la comida hace pocas semanas.

Se trata de la EPEA 2 , ex Emeta, que se encuentra en la ciudad de Plottier. Carlos, padre del colegio, dijo en diálogo con Radio 7 que fue "dos o tres" semanas atrás cuando encontraron los cristales en una vianda que se prepara en el comedor.

diente en la comida epea (1)

Según relató Carlos, tras el incidente del vidrio, la escuela cerró el comedor hasta esta semana y poco después de que este reabra se encontraron con el diente. "Los hicieron ir a la mañana porque no había comedor, entonces nos dijeron que los llevemos a la 1 de la tarde y resulta que ahora lo habilitaron y ayer se encontraron con esto", expresó Carlos y agregó: "dijeron que iban a tomar medidas. Ayer vuelve a repetirse la situación y los chicos le sacaron foto al diente".

Según dijo el padre, los estudiantes quisieron reunirse con el director, pero este no los atendió. "Cuando lo fueron a ver les dijeron que no 'porque el director está comiendo'", contó.

El hombre le habría pedido a los chicos que no le digan nada a sus padres para que la situación no escale. "Te queda la preocupación de que llegue a pasar algo más grave y no te enterás por esto", dijo. "Empiezan por la comida pero no se sabe qué otra cosa pueden ocultar", agregó Carlos.

El padre intentó comunicarse con el CPE pero no hubo caso

Además, el padre contó que quiso comunicarse con las autoridades para que le den la importancia necesaria al tema: "Llamé al Consejo y no te atiende nadie".

epea 2 plottier amenazas gentileza

El hombre se preguntó qué tipo de controles se hacen en la escuela y apuntó contra el director por pedirle a los alumnos que oculten el hecho: "¿qué clase de seguridad les están dando a los chicos?". "Que todo el consejo vea qué van a hacer porque a mí me preocupa el tema. ¿Qué quieren? ¿Que un pibe coma un vidrio y se corte los intestinos?", agregó.

"Por ahí no entendés por qué las autoridades que hay minimizan estas cosas de esta manera", dijo el padre. Por último, volvió a enfatizar en la necesidad de que se lleven a cabo controles de calidad. "No es por echar la culpa a nadie, pero ¿qué tipo de controles se hacen?", se preguntó.

"Ojalá que la ministra o alguien se haga presente en la escuela y hagan un informe porque nosotros en la comisión que hay armada en la escuela informa las cosas que pasan, pero por ahí es como que meten trabas para que las cosas no se hagan. Hay que informar a los padres de todo lo que pasa", cerró Carlos.