Gaspar, el pibe neuquino que estudia, hace boxeo y junta plata para ir a los Juegos Evita

Con 16 años ya fue campeón a distintos niveles, está clasificado para el certamen en Mar del Plata y busca dinero para viajar.

El boxeo contiene a muchos jóvenes de la región. Los guantes y el ring se transforman en algo que no puede faltar en la rutina. El esfuerzo, el sacrificio y la disciplina de a poco van dando sus frutos, tal es así que Gaspar “Problema” Salgado tiene el sueño de ser boxeador profesional y representará a la provincia en los Juegos Evita .

“Entreno en Negro Box. Gané un par de títulos el año pasado, soy campeón Provincial, Regional y Nacional. Este año me convocaron para ir con la selección de Neuquén a los Evita, el 28 de septiembre. Estoy buscando fondos para el equipamiento, remeras, musculosas, para entrenar guantes, vendas, todo lo que sería equipamiento” , contó el pibe a LMNeuquén.

El joven de 16 años compite en la categoría amateur hasta 54kg y será uno de los neuquinos que viajará a La Feliz desde el 29 de septiembre al 4 de octubre. Más allá de su clasificación, Gaspar se entrena en la ciudad y junta fondos para poder afrontar las semanas de prácticas que le quedan por delante.

gaspar problema

Como en cada edición, jóvenes de todo el país se reunirán en la costa bonaerense.

“Problema” viene dando sus primeros pasos en el boxeo. Comenzó forma recreativa hace un par de años y rápido se subió al ring. “Llevo como unos dos años y medio, más o menos, practicando boxeo. Había empezado recreativo con un amigo, y el año pasado, en junio, tuve mi debut, mi primera pelea. Después hice un montón de peleas, pasé las diez en el año”, repasó.

Una carrera que recién comienza

El récord personal es de 9 victorias y 3 derrotas e irá en búsqueda de los primeros puestos en los Evita. “Me atrapó, la verdad, después mi amigo dejó de entrenar y yo seguí. Me cambié de gimnasio porque quería y buscaba competir realmente, y al final se terminó dando, de tanto insistir”, aseguró.

Para Gaspar será la primera experiencia en estos Juegos, pero ya sabe de qué se trata representar a Neuquén. “Es la primera vez que me convocan. El año pasado fui a los Nacionales. Son más o menos parecidos, la diferencia es la forma de clasificar”, explicó.

Para conseguir su plaza en el Nacional, “Problema” tuvo que superar el provincial y luego el Regional.

El primero de la familia

A vedes, el deporte se hereda de algún familiar, pero no es el caso de Gaspar. Allegado al deporte, un día probó con un amigo el boxeo y desde allí no se alejó, fue por más. “Arranqué con un amigo, para hacer algo, por hacer un deporte. Siempre me gustó el deporte, desde chico. Hice básquet también y empecé para ver qué onda”, contó entre risas.

El oriundo del barrio Cumelén entrena con los suyos en el Negro Box, donde está su segunda familia. “Entreno en el Negro Box, acá en el barrio, me queda cerquita. Tengo una gran relación ya con mi entrenador, con el Negro, Sergio, y con mis compañeros también”, mencionó.

Las rutinas de Gaspar son largas entre el colegio y los entrenamientos, a los cuales no puede aflojarle. “Voy al colegio, a escuela técnica, estoy en cuarto año, y sí, está complicado. Estoy bastante horas ahí, pero entreno todos los días. Cada tanto metemos algún sábado, algún guanteo o entrenamiento. Entreno una hora y media, dos horas aproximadamente”, dijo.

gaspar salgado foto

Junto a sus compañeros del Negro Box, “Problema” ultima los detalles para su próximo compromiso. Allí todos están a la par acompañando el sueño. “Ahora estoy tratando de meter todo para hacer bien la preparación para los Evita, y siempre que estoy cerca de una pelea trato de meter doble turno, unos dos o tres días a la semana”, comentó.

De hecho, son varios los pugilistas que pelean por títulos importantes y se entrenan en el Cumelén. “Tengo varios compañeros. Está Guillermo Neira, ahora tenemos uno que peleó por el Campeonato Provincial, Joaquín Gómez. Hay varios chicos, tenemos buena relación, siempre tratamos de estar apoyándonos”, aseguró.

Sus primeros Evita

Representar a la provincia siempre es un orgullo. Vestir los colores de la bandera lo hace aún más importante, pero para Gaspar esto es distinto. Si bien ya pasó por esa sensación cuando viajó al Nacional, solo pudo compartir con sus entrenadores. “La verdad está buenísimo, estoy bastante entusiasmado, porque el año pasado nos tocó, cuando fuimos al Nacional, ir con mis dos entrenadores en auto hasta Chaco, donde se hizo el Campeonato Nacional. Hubo un cambio de Federación y un par de cosas ahí, y tuvimos que ir a nosotros por nuestra cuenta. Ahora ir con un seleccionado, con más chicos de la provincia, todos juntos en la tráffic, va a estar bueno. Estoy entusiasmado porque va a ser una experiencia distinta”, explicó.

Su familia también es parte importante del proceso. “Acompañan, están contentos, el año pasado también me quise anotar a los Evita y no se pudo, pero con esta oportunidad sí”, sostuvo.

Como muchos jóvenes, Gaspar es uno de los que viene creciendo, peleando y haciéndose camino en el deporte. Los Evita son un paso pero no el horizonte, ya que apunta a mucho más. “La verdad creo que mi sueño es ese, dedicarme a esto. Creo que es el sueño de todos poder dedicarse a esto, vivir y ganar de esto. Ojalá que sea así, yo voy a pelear por eso”, concluyó.

El joven del Cumelen se abrió a la comunidad para poder recaudar fondos y todo aquel que quiera colaborar con él podrá hacerlo contactándose con él al 299 5801468.