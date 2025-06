La fuerte crítica de Javier Mascherano al presidente del Inter Miami: "Se armó"

Las cámaras estarán puestas este sábado en el debut de Inter Miami contra Al-Ahly por el Mundial de Clubes donde Boca y River buscarán un rol protagónico en dos grupos difíciles con grandes clubes del fútbol europeo. Para el equipo estadounidense será importante iniciar el certamen con el pie derecho para intentar ser protagonista con un equipo qu e no encuentra un funcionamiento regular.

Javier Mascherano sabe que su as de espada Lionel Messi tendrá que ser una constante para lograr competitividad en el certamen ante la no contratación de refuerzo a pesar del pedido público que hizo el entrenador. Sabe que no son las mejores condiciones para disputar el grupo que también comparte con Porto de Portugal y Palmeiras y lo hizo saber en la previa al inicio del certamen que se disputa en Estados Unidos.