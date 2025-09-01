Por qué se cayó el pase del Dibu Martínez al Manchester United

El arquero argentino no seguirá en Aston Villa y por ahora no tiene equipo para la temporada que ya comenzó.

Cuando parecía que la llegada del Dibu Martínez al Manchester United era un hecho, el pase del arquero argentino se cayó definitivamente este lunes. Si bien el club de Old Trafford tenía todo acordado con el agente del futbolista respecto del contrato, la oferta no satisfizo al Aston Villa y por ahora Emiliano está sin club para la temporada 2025/2026.

Con el M anchester se dieron distintas etapas de negociaciones con un denominador común: había acuerdo con el arquero pero no con el Aston Villa, que inicialmente pretendió 30 millones de euros para ceder a su estrella

De hecho, el United, que se encuentra en plena etapa de reconstrucción, cerró la llegada de Senne Lammens , un belga de 23 años por el que pagarán 21 millones de euros al Royal Antwerp.

En Aston Villa no juega más

El arquero no fue ni al banco en la derrota del Aston Villa por 3 a 0 Crystal Palace y el entrenador Unai Emery hizo contundentes declaraciones ante la consulta de un periodista.

- Periodista: ¿Por qué no atajó Emi Martínez hoy?

- Unai Emery: Bizot. Marco Bizot.

- Periodista: ¿Dónde está Emiliano entonces?

- Unai Emery: Marco Bizot.

- Periodista: ¿Cuál va a ser tu arquero en el futuro?

- Unai Emery: Marco Bizot. Se terminó el tiempo.

¿Dónde seguirá su carrera Dibu Martínez?

Ahora en el horizonte aparece el Galatasaray de Turquía como posible interesado en el arquero marplatense. El plantel tiene como argentino destacado a Mauro Icardi, que recién en agosto volvió a las canchas tras una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla derecha.