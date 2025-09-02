Los audios sobre Karina Milei y la burla de Sacachispas que se viralizó en redes

El club del ascenso ironizó en redes sociales sobre lo ocurrido con el caso de la hermana del presidente.

En medio del escándalo que atraviesa el Gobierno nacional producto de la difusión de audios de Diego Spagnuolo que comprometen a allegados al presidente Javier Milei, el club Sacachispas volvió a aparecer en redes sociales para bromear sobre la medida judicial que frena la transmisión de dichos audios.

Por orden de la Justicia Federal, se prohibió a los medios y periodistas informar acerca de las supuestas coimas atribuidas al gobierno por presunta “privacidad institucional”. En los audios, Spagnuolo detalló que fueron un 3% para Karina Milei, un 1% para una “operación extraña” y un 8% mensual que oscila entre 500.000 y 800.000 dólares.

Ante esto, el “Lila”, a través de su cuenta oficial de X, ironizó sobre la nueva medida tomada de cara al duelo ante Acassuso, que tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a partir de las 15:30 en el marco de la duodécima fecha de la Primera B Metropolitana.

sacachispas twit

“Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”, fue la publicación de la institución de Villa Soldati en la plataforma digital.

"El 3 se lo llevó Karina"

Además, el pasado viernes, realizó un chiste con el mensaje: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”. Con ironía, hicieron referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto, replicando así la sensación de “desaparición” del número, en la previa del empate 1-1 ante Brown de Adrogué.

Por otro lado, mientras la Justicia investiga al entorno más cercano del Presidente por denuncias de corrupción, los hinchas de Sacachispas y fanáticos de la oposición celebraron la picardía tuitera del club.

formación sacachispas

Como se ve en la formación, en Sacachispas está jugando Nicolás Agorreca, el marcador central que comenzó la temporada 2025 como uno de los refuerzos de Cipolletti.

Agorreca llegó en enero y fue el "2" titular en los primeros encuentros del ciclo del Chango Cravero. Después de jugar frente a Deportivo Rincón y Sol de Mayo, ambos como visitante, perdió el puesto con Jeremías Langa y no volvió a ser titular.

En el mercado de pases, a fines de junio, el central que ya no tenía minutos se fue a Sacachispas.