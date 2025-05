Se supo la escandalosa fecha en la que Miguel Ángel Russo cobró por última vez su sueldo en San Lorenzo

No obstante, el propio Russo se encargó de despejar dudas y dejar en claro su postura. Según relató el periodista Antonio Arrighi en TyC Sports, el DT se mostró muy enfático sobre su decisión de no considerar ninguna oferta en este momento. “Pasó hoy, hace un ratito. Lo voy a contar porque se sabe. Russo viene una vez a la semana a tomar un café a la confitería donde estamos nosotros y hoy no fue la excepción. Charlando con nosotros, dijo: ‘Déjenme tranquilo, en lo único que estoy pensando es en el domingo’”, reveló el cronista.

Pero no fue lo único que dijo el técnico. El periodista agregó que Russo y Riquelme se conocen bien, y que ambos saben que no es momento para llamadas ni negociaciones. “Russo conoce a Riquelme y sabe que no lo va a llamar cuando está a punto de jugar un partido tan importante. Así como Román sabe que Russo no lo va a atender. Él (Russo) dijo: ‘Por más de que me llame, no lo atiendo’”, agregó Arrighi.

Hace cuanto tiempo que Miguel Ángel Russo no cobra su sueldo

Más allá de las palabras del entrenador, otro dato ayuda a entender por qué una salida de San Lorenzo podría ser cercana: según contó el periodista Juan Carlos Pellegrini en F90, “Miguel Ángel Russo en sueldo, no en premios, en sueldo, no cobró nada en todo el año”. Esta situación contractual podría facilitar una eventual desvinculación del club azulgrana, lo cual no pasó desapercibido en los pasillos de Brandsen 805. Sin embargo, por ahora, la decisión del DT es continuar enfocado en el Ciclón, al menos hasta que concluya su participación en el actual certamen.

Así, mientras Boca sigue sin resolver quién tomará el timón del equipo, Miguel Russo prefiere el silencio, la concentración y el trabajo diario con San Lorenzo, el equipo al que hoy tiene a un paso de la final. Y si bien su nombre seguirá circulando en las próximas horas, su respuesta por ahora es clara: no atenderá ningún llamado. Ni siquiera si ese llamado llega del propio Riquelme.