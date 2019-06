Diego y Dalma cedieron y quedaron a un paso de la reconciliación

Dalma Maradona tuvo un acercamiento con su papá pero advirtió que tiene que aclarar algunos puntos. Dijo que Diego se muere por conocer a su nieta, Roma. En su visita a Los ángeles de la mañana, la mayor de la hijas del Diez contó cómo está la relación. “No me gusta mucho hablarlo, trato de que nuestro vínculo sea lo más privado posible. El otro día aclaré que no la conocía a Roma, porque es la verdad. Y lo dije bien. No es que no la va a conocer nunca. Ojalá pase. Ya hablé con él y está desesperado (por conocerla), pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes. Mi encuentro con él tiene que ser previo”.