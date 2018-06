Edersa debe $800 millones a su proveedor de energía

El informe indica que un total de once distribuidoras del interior del país (Edersa es la única privada) le debían al 15 de mayo más de $15 mil millones en concepto de compra por la energía eléctrica.

El titular del EPRE, Néstor Pérez, indicó que el último registro de deuda informado era de alrededor de los $800 millones. “Este monto puede variar porque no lo actualizaron desde el 2017. Tengo entendido que se llevaron a cabo acuerdos prejudiciales, porque fueron ultimados por Cammesa antes de judicializarlo. Lo que creemos es que los pagos que realizaron evitaron incrementar la deuda, pero no disminuirla”, explicó Pérez.

Agregó que se le pidieron informes de pago a Edersa pero no respondió. “Si bien es una cuestión entre partes, nosotros debemos saber lo que ocurre. El gobierno nacional congeló la deuda el 1° de enero del 2016 y esa parte es negociable. Pero de allí hacia adelante se debe pagar sin excepciones. Edersa tuvo la clara intensión de no cancelar la deuda teniendo la posibilidad económica. Hace pagos parciales para evitar la judicialización y así la va bicicleteando”, relató Pérez.

Desde el EPRE aseguran que Edersa estaba en condiciones de pagar esa deuda. “Pudieron pagarlo y no lo hicieron. Fue una decisión empresarial de los nuevos accionistas para derivar los fondos en otras cuestiones”, criticó Pérez.

También le realizaron multas por el mal servicio que brinda. Se trata de dinero que deben descontar en las boletas de los damnificados. Aseguran que lo están haciendo, aunque no se entregó a Provincia la documentación que lo constate. “Sabemos que lo devolvieron porque hicimos un seguimiento, pero la empresa debe acreditarlo con documentación. Aún no lo hicieron y serán multados por eso. Es increíble que no cumplan”, cuestionó Pérez. Edersa paga actualmente una multa de $54 mil diarios por no acreditar las devoluciones del año pasado.

A nivel nacional, las deudas de las empresas distribuidoras de la energía con Cammesa suman $15.000 millones.

Multas por el mal servicio brindado

El EPRE volvió a multar ayer a Edersa por el mal servicio eléctrico que brinda en la provincia. Esta vez fue por más de 20 millones de pesos, y está vinculado a cortes entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de 2017, situaciones que afectaron principalmente a ciudades del Alto Valle.

A través de la Resolución 196/18, el Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad multó a Edersa por $20.251.326, sanción que corresponde al rubro Calidad de Servicio, por molestias ocasionadas a más de 53 mil usuarios. Desde Provincia explicaron que, por ejemplo, en el caso de Roca, donde 13.229 usuarios tuvieron problemas, se les devolverán $3,5 millones en servicio eléctrico; mientras que en Cipolletti, donde se afectó a 9505 usuarios, deberán pagar $7,4 millones.

El titular del EPRE, Néstor Pérez, dijo que las sanciones se aplicaron por detectarse incumplimientos a los parámetros de Calidad del Servicio Técnico, referidos a la frecuencia y duración de las interrupciones de los suministros.