La funcionaria se mostró preocupada por este tema y dijo que, en base a estos resultados, se analizará qué tipo de políticas laborales se deben encarar para subsanar este inconveniente. “Hay una problemática laboral y en estos meses veremos los tratamientos que se deben seguir en materia de prevención para que no se llegue a esta situación”, señaló. “Debemos tomar decisiones. Hablamos de un 52 por ciento de ausentismo por licencias con base psicológica. No sólo las estadísticas me muestran algo, sino que el contexto y las razones laborales del sistema están provocando una reacción negativa en el docente”, indicó.

Gustavo Aguirre, vocal gremial de la rama Media en el CPE, señaló que si bien al cuerpo colegiado del Consejo no se le acercó ningún informe oficial, afirmó que este tema “no se resuelve con una estadística sino con una intervención temprana y preventiva”. Analizó que existe un cambio de dinámica en el seno familiar, producto de necesidades económicas y culturales, y que la escuela pasa a ser un refugio que da respuesta a demandas que no son propias de las instituciones educativas. “Hay un nivel de mayor conmoción social y problemas que muchas veces debe absorber el maestro, enfrentando situaciones para las que muchas veces no está capacitado”, advirtió. “La escuela pasa a ser receptora de otras demandas. Hay muchas problemáticas y esto no sólo pasa en escuelas urbanas y suburbanas, sino también en todos y cada uno de los sectores sociales”, dijo Aguirre, quien insistió en que la tarea que debe encarar el área de Salud Ocupacional debe ser preventiva, dando apoyo al docente e identificando el nudo del conflicto institucional y las situaciones complejas que se presentan.

Por otra parte, la ministra Storioni desacreditó los supuestos abusos de los docentes respecto de la solicitud de licencias. Indicó que el tema se analiza cada seis meses y dijo que confía en los controles que realiza el gabinete de Salud Ocupacional del CPE. “Tengo la tranquilidad de que existe un margen mínimo con relación a la cantidad de certificados falsos que puedan presentase”, apuntó.

Aguirre se refirió en un sentido parecido y agregó que la totalidad de licencias no es igual a cantidad de docentes.

Minientrevista a Gustavo Aguirre-Vocal gremial del CPE

“Hay una realidad social muy compleja”

¿Cómo analizan estos datos?

No tenemos información oficial. Pero sí podemos decir que hoy la realidad social es compleja y esto se refleja en las instituciones, donde no sólo se debe atender lo educativo.

¿Qué se puede hacer?

Crear gabinetes de apoyo, porque la demanda que se da excede lo áulico.

¿Cuáles son esas demandas?

Hay un cambio en el vínculo dentro de la estructura familiar y esto llega a la escuela, impacta en la organización y en la problemática institucional.