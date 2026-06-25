La truco de los chefs para que el puré de papas sea más cremoso: no es la manteca

A través de un tip altamente recomendable, los chefs puntualizan de qué modo elaborar un puré de papas más cremoso . Y aquí te ofrecemos la receta completa.

La truco de los chefs para que el puré de papas sea más cremoso

Al tener un sabor suave y una textura cremosa, el puré de papas es un acompañamiento que se adapta a una amplia variedad de platos, desde carnes al horno, milanesas o pollo. Por ello es que las combinaciones pueden ser infinitas. Y, a la hora de elaborar un riquísimo puré de papas , los chefs coinciden en un punto esencial: el puré de papas más cremoso no lleva más manteca, sino que conlleva una técnica de pisado diferente. ¿En qué consiste? Te brindamos la receta completa, con trucos incluidos…

Lo cierto es que, si hay una guarnición perfecta para un montón de platos, es un buen puré de papas cremoso . Es fácil de hacer, versátil, rendidor y sabroso. Y en invierno se disfruta mucho más, claro.

Para que el puré de papas quede más cremoso no es necesario agregarle más manteca, sino recurrir a una técnica de pisado de las papas que consiste en pasarlas suavemente por un prensa papas o bien pisarlas con movimientos delicados, lo que permite conservar una textura ligera y cremosa.

Si hay una guarnición perfecta para un montón de platos, es un buen puré de papas cremoso.

Los chefs coinciden en señalar que la textura final del puré de papas depende en gran medida de cómo se procesan las papas después de la cocción. Por ello sostienen que, en vez de de licuar, procesar o aplastar de manera agresiva a las papas, es recomendable aplicar la técnica de pisado descripta más arriba, método que evitará que el almidón se libere en exceso, algo que suele generar purés pesados, gomosos o pegajosos. Además, al no depender de cantidades excesivas de manteca, se mantiene mejor el equilibrio entre los ingredientes.

La guía paso a paso para preparar un puré de papas cremoso

Para elaborar este exquisito puré de papas, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

4 papas (russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos.

(russet o Yukon Gold), peladas y cortadas en trozos. 1/2 taza de leche caliente.

4 cucharadas de manteca fría (mantequilla).

Nuez moscada: una pizca.

Sal y pimienta a gusto.

Ciboulette (cebollino) o perejil para decorar.

pure de papa

Luego, empleando la técnica de pisado recomendada por los chefs, deberemos seguir esta guía paso a paso:

Pelar las papas y cortalas en trozos de tamaño similar.

y cortalas en trozos de tamaño similar. Cocinarlas en agua con sal hasta que estén completamente tiernas.

Escurrirlas bien para eliminar el exceso de humedad.

Pasarlas por un prensa papas o pisalarlas suavemente mientras todavía están calientes.

o pisalarlas suavemente mientras todavía están calientes. Incorporar la manteca en pequeños cubos y mezclar sin batir en exceso.

Agregar leche caliente de a poco hasta alcanzar la consistencia deseada.

Los especialistas entregan determinados consejos clave para la elaboración del puré de papas: